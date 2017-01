Osella: “Buscaremos a alguien por Tévez o nos quedaremos así”

“Buscaremos un futbolista para el reemplazo de Mauricio Tévez, pero si no lo conseguimos, nos quedaremos con lo que tenemos”, afirmó luego.

“Se fue Matos por motivos que lo alejaron de Newell's, primero por el accidente y después por la tendinitis rebelde; si no la pasó bien, lo justo es que busque otro lugar y ojalá le vaya muy bien en Gimnasia porque es un gran futbolista y mejor persona”, comentó Osella.

“Hubo pedidos por jugadores que tuvieron un buen semestre y por suerte se han quedado. Y además trajimos dos jugadores que queríamos, Newell's no tiene un gran presupuesto y hemos usado mucho el ingenio para poder contar con Mansilla y San Román desde el primer día”, indicó el conductor táctico leproso.

En cuanto al trabajo de pretemporada en sí, Osella contó que “está la pelota involucrada desde el primer día. Hemos corrido los amistosos, entiendo que hay que tener un mínimo de tres y un máximo de cuatro, no creo conveniente jugar tantos partidos preparatorios por los riesgos de lesiones”.

Diego Osella atendió a los medios en Mar del Plata este viernes después del entrenamiento matutino y dejó algunas definiciones importantes de cara al presente y el futuro de Newell's. Destacó el clima de “tranquilidad” que se logró después del último acuerdo entre dirigentes y jugadores por el pago de sueldos atrasados, ratificó que todos los amistosos se van a jugar en Rosario, valoró la “rápida” llegada de los refuerzos y adelantó que buscará un delantero para reemplazar al lesionado Mauricio Tévez, pero aclaró que “si no surge nada nos quedaremos así”.

