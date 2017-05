Osella: "El clásico será intenso y se definirá por detalles"

El DT sostuvo que el equipo no debe quedarse en la victoria en el anterior clásico, que se disputó en el Gigante de Arroyito, ya que sería a su entender "un error muy grande". "Cada clásico es una historia distinta. Son 90 minutos de furia y hay que prepararlo como tal", apuntó.

El director técnico de Newell's, Diego Osella, manifestó que evalúa variantes para reemplazar a José San Román, quien no podrá jugar por lesión. Expresó que el clásico que se jugará el próximo domingo a las 15 en el Coloso Marcelo Bielsa con el arbitraje de Federico Beligoy será "abierto, intenso" y que se definirá "por detalles".

