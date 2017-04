Osella: "No hicimos un partido vistoso, pero sí efectivo"

Diego Osella aceptó que su equipo no lució, pero se quedó con el esfuerzo para sumar los tres puntos. "Fue un partido durísimo, súper complicado, ante un equipo que maneja bien la pelota,que la tuvo todo el partido. Pero sacamos una faceta que tenemos, defendimos bien: no hicimos un partido vistoso pero sí efectivo. Y había que ganar para seguir arriba. Lo hicimos donde es complicado".



"La idea era sostener más el balón, porque es nuestra característica. No lo hicimos, defendimos muy atrás, nos empujó el rival, pero más allá de dos pelotas que encuentra Lucho abajo, lo sostuvimos bien", aportó.



Según el técnico, "nos faltó circulación, paciencia; y ellos juegan bien, la idea de Humberto (Grondona) es ir para adelante, nosotros lo estudiamos bien y con Estudiantes mereciñ más, también lo hizo bien con Rafaela. No viene jugando mal".



"Nos conocen, saben que damos referencias, que tenemos movilidad. Y cuando nos cortan el circuito se nos complica, porque no podemos tirarla para arriba y aguantarla con un pivot, wao no nos sale. Arsenal mereció más, pero rescatamos que fuimos inteligentes, jugamos con sacrificio y bueno... son finales", tiró.



Y concluyó: "Sabíamos que ante la desesperación iban a entrar los grandotes Boghossian y Sánchez Sotelo, y que iba a empezar a volar mucho el balón. Trabajaron muy bien nuestros centrales, Sills entró bien. Lo sostuvimos. Otras veces jugamos mejor: hoy no, pero es valorable lo que nos llevamos de acá porque estamos ahí de la punta".