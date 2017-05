Patón con túnica: Bauza ya es el técnico de Emiratos Árabes

El ex entrenador del seleccionado argentino llegó a Emiratos Arabes para hacerse cargo del equipo nacional de fútbol de ese país, donde reemplazará a Mahdi Ali, que dirigió esa selección durante diez años.

Lo que Edgardo Bauza no pudo lograr con Argentina, intentará hacerlo en Emiratos Árabes. Seguramente tentado por los petrodólares y buscando revancha luego de su desafortunado paso por el seleccionado albiceleste, el Patón buscará acceder al Mundial de Rusia con este equipo asiático.

