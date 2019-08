Patronato de Paraná venció este domingo a Huracán por 2 a 1, como local, por la tercera fecha de la Superliga y alimentó el sueño de conservar la categoría.



Los delanteros Gabriel Ávalos (2m. PT) y el uruguayo Hugo Silveira (14m. ST) le dieron los tres puntos al equipo entrerriano, que se recuperó después de la anterior derrota en casa ante Boca Juniors.



El ingresado Norberto Briasco (30m. ST) descontó para Huracán, que perdió su primer partido del torneo.



Patronato permanece ubicado en zona de descenso pero esta fecha puede liberarse de ella si pierde Lanús ante Vélez y este lunes cae Colón frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en Santa Fe.



El local comenzó encendido, pudo arrinconar a Huracán y tras una buena jugada que empezó con un lateral, a los 2 minutos, abrió el marcador tras un tiro de esquina.



En una especie de jugada preparada, el lateral izquierdo Mathías Abero mandó la pelota al primer palo y apareció Ávalos con un fuerte cabezazo al ángulo para firmar el 1 a 0.



El Globo se adueñó de la pelota y jugó de lado a lado intentando salir limpio todo el primer tiempo, pero no pudo ingresar al área local con certeza y se desconcertó al dar los últimos pases.



Con el resultado a favor, Patronato no se preocupó por tener la pelota, entendió y aprovechó los errores de Huracán, y con sus dos armas puso en apuros en pocas ocasiones a la defensa visitante: los contraataques y las pelotas paradas.



Las dos llegadas más claras de Huracán las tuvo Garro, con un disparo que fue bien contenido por el arquero Ibañez (15m.) y otro que se fue muy lejos de los tres palos (41m).



El Rojinegro pudo irse al descanso con una ventaja más abultada, pero perdonó al equipo de Parque Patricios hasta en un mano a mano que tuvo Silveira que tiró por encima del travesaño.



Huracán empezó activo la segunda parte y además de ser el dueño de la pelota corrigió las imperfecciones de los últimos metros para buscar el empate, pero aún así las más claras fueron para el local que aprovechó y extendió su ventaja a los 14 minutos.



En una segunda jugada por el sector derecho, Compagnucci centró desde el final del terreno al área chica donde Silveira se agachó un poco y cabeceó al cuerpo del arquero y marcó su primer gol en Patronato.



Los cambios le sirvieron a Huracán para descontar a los 30 minutos: Vieyra recibió por la izquierda y tiró un centro para Briasco que la paró de pecho, tiró un sombrero y metió un un fuerte derechazo al cuerpo de Ibáñez que no logró responder rápido.



Los últimos minutos fueron de mucha intensidad de Huracán que buscaba el empate pero se encontró con un seguro Ibáñez que se quedó con varias pelotas de gol y permitió la victoria de Patronato, que aún así sigue en zona de descenso pero con la expectativa de salir si se combinan las eventuales derrotas de Lanús y Colón.



En la próxima fecha, los de Paraná visitarán a Rosario Central y Huracán recibirá a Argentinos Juniors.