Piris: "Estamos más compactos, pero nos falta contundencia"

Iván Piris destacó un dato que en el mundo Newell's no pasan por alto: el equipo de De Felippe acumuló dos partidos sin recibir goles, un aliciente de la clara mejoría que se evidenció el fin de semana ante Belgrano. Eso sí: resaltó la falta de gol.

"Es el segundo partido en el que pudimos mantener el arco en cero, contando el de la Copa. Es un avance importante para todo, el equipo en general. Falta la contundencia, hacer el gol, pero estamos mejorando y eso es lo importante, los goles ya van a llegar", dijo el paraguayo en Zapping Sport.



Para el nacido en Itaguá, "lo más importante es estar firmes. Tenemos jugadores con calidad adelante, lo primordial es que no nos hagan goles. Nos estamos conociendo mejor con los compañeros, el DT nos da muy buenas indicaciones y eso hace que se note un equipo más compacto que cuando empezamos".

Consultado sobre el peligro que corre Newell's en la tabla de promedios, Piris manifestó: "Lo importante para nosotros es estar lo más alto pisible en la tabla. Lo del promedio está ahí: no es muy apretado, pero hay que sumar de a tres para mantener la diferencia o ganar otro margen. Lo más importante es sumar de a tres para entrar a algún torneo internacional".

Finalmente, habló de su nivel personal: "Me costó bastante en los primeros partidos, estuve muy inseguro por la falta de ritmo. No me sentía bien: no defendía ni atacaba bien. Y eso pasó por la falta de ritmo".

"En los últimos dos partidos, me sentí mucho mejor; voy mejorando mi nivel y adaptándome a lo que es el fútbol argentino, muy rápido, competitivo y con pocos espacios. No puede hacer un balance preciso aún, debo cumplir la adaptación, luego veremos", cerró.