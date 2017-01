Premio "The Best": un medio español anticipó quién ganará

"The Best", cuya gala será transmitida en directo por el canal ESPN2, se decide por la votación de capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales afiliadas a la FIFA, pero su innovación más importante consiste en que esta vez se ha sumado la decisiva participación de los cibernautas.

El portugués Cristiano Ronaldo sería el ganador premio "The Best". Al menos, es lo que anticipa el portal español Marca que "filtró" de esta manera al vencedor del reconocimiento instituido por la FIFA y cuya ceremonia tendrá lugar este lunes en Zurich, Suiza

