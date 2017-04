Qué dijo Luis Enrique sobre el final de la carrera de Messi

El entrenador de Barcelona, Luis Enrique, dijo hoy que le gustaría que el crack argentino Lionel Messi "finalice su carrera" en esa entidad, al tiempo que prefirió no realizar comentarios respecto del festejo del futbolista cuando marcó su segundo gol personal en el triunfo ante Real Madrid por 3 a 2, al sacarse la camiseta y mostrársela al público que colmó el estadio Santiago Bernabéu.



"No tengo información para opinar. Lo que digo es que me gustaría que Messi acabara su carrera en el Barça pero sólo lo puede decidir Leo y ya veremos", manifestó en rueda de prensa el técnico, quien finalizará en junio próximo su relación con la entidad catalana, consignó el diario Sport.



Respecto de su salida del club blaugrana, Luis Enrique indicó que "en mi adiós veo el lado positivo, que es haber podido entrenar y dirigir a Leo Messi, y no pienso en que ya no podré hacerlo".



Con relación al comentado festejo del segundo gol personal del crack argentino, el entrenador expresó que "el que mejor puede explicar la celebración del segundo gol en el clásico es Leo".