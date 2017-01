Que sí, que no: Montero analizó la novela Montoya

Que sí, que no. El director técnico de Rosario Central, Paolo Montero, dijo que su idea es que no cuenta con el mediocampista Walter Montoya –pretendido por Boca, Ríver y algunos clubes europeos– pero al mismo tiempo sostuvo que no se quiere apurar con los refuerzos porque “tampoco está tan confirmado que se vaya”.

En conferencia de prensa, Montero explicó que Montoya, que no jugó el amistoso ante Patronato de Paraná, no entrena exactamente a la par del resto del resto del plantel porque “es un riesgo para su carrera” ya que todo indica que el jugador va a emigrar.

“La idea que tengo es no contarlo por todas las cosas que se dicen”, comentó Montero. De larga carrera en Europa, le entrenador tiró un consejo para el volante chaqueño: “Lo mejor es que se vaya al fútbol europeo pero que se vaya a un equipo en el que juegue domingo a domngo”. Es decir, que aun cuando lo pueda comprar un club grande lo ideal sería que empiece a jugar en un club más chico para asegurarse ser titular.

Además, no se mostró ansioso por los refuerzos. Es que dijo que tiene “casi todos los puestos muy bien cubiertos” y, a la vez, necesita esperar el desenlace de la novela Montoya para ver si tiene que traer un volante por derecha. “Tampoco está tan confirmado que se vaya. Y tener tres o cuatro jugadores por puesto co una sola competencia es complicado”, explicó.