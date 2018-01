Reclamo de empleados de Newell's: "Nos deben mes y medio más el aguinaldo"

Trabajadores de Newell's volvieron a reclamar por el pago de sueldos, una situación que se repitió en varias oportunidades en 2017.

En este caso se trata de casi cien empleados que prestan sus servicio en el predio Bella Vista que la institución posee en la zona sudoeste de la ciudad. Allí entrenan durante el año los planteles de primera, reserva e inferiores, y en este receso el equipo de Juan Manuel Llop realiza la pretemporada.

En contacto con el móvil de De 12 a 14 (El Tres), uno de los empleados detalló que "nos deben un mes y medio de sueldo más el aguinaldo" y que solamente les dieron un bono de 1500 para las fiestas. El sueldo promedio de los trabajadores es de $20 mil.

"Nos dicen que no les alcanza la plata y ya no nos atienden el teléfono", continuó, e indicó que "la gente no puede trabajar tranquila en esta situación, los ánimos no son los mismos".

Por último, indicaron que este martes mantendrán una reunión con representantes del sindicato Utedyc para resolver medidas a tomar.