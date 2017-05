Riestra sorprendió a Tigre y volverá a cruzarse en el camino canalla

Deportivo Riestra, equipo de la Primera B Metropolitana, eliminó a Tigre en definición por tiros penales 3 a 1, tras igualar 2 a 2 al término de los 90 minutos reglamentarios, en encuentro por los 32vos. de final de la Copa Argentina de fútbol. Y ahora chocará con Central, al que ya enfrentó en los 32avos de final de 2015. Diego Morales (17m.PT), de tiro penal, abrió el marcador para Tigre, Riestra lo dio vuelta con goles de Nahuel Benítez (38m.PT), también desde los doce paso, y Mauro Ortiz (2m.ST), y el conjunto de Victoria lo empató a través de Carlos Luna (22m.ST). En la definición Riestra ganó 3-1, por las conquistas de Nahuel Benítez, Roberto Bochi y Leandro Collavini (Javier García le atajó el tiro a Adrián Flores); mientras que en Tigre sólo marcó Morales, Carlos Morel contuvo los disparos de Luna y Erik Godoy, al tiempo que Gaspar Iñíguez remató desviado. El partido se jugó en el estadio de Arsenal de Sarandí y fue arbitrado por Héctor Paletta; y con este triunfo Riestra jugará en los 16avos. de final contra el Canalla, que viene de eliminar a Cañuelas tras vencerlo por 1 a 0. El primer tiempo fue parejo y disputado, hubo acción para ambos lados y de hecho García le tapó alguna a Ortiz, quien se mostró muy activo. Tigre se puso en ventaja luego de que Leandro Moreyra derribara en el área a Morales y que el propio “Cachete” transformara el penal en gol. Riestra llegó al empate también de penal, muy bien ejecutado por Benítez, abajo y al palo derecho de Javier García, quien se tiró bien pero no llegó a desviar la pelota. En el inicio del complemento Riestra salió mejor golpeó de entrada, de contragolpe, tras un centro de Nahuel Benítez que cabeceó Ortiz a la red; y el propio Ortiz tuvo una buena chance poco después, pero su remate se estrelló en el travesaño. El entrenador Facundo Sava se animó y decidió el ingreso de Luna, que a los 21m. empató con un fuerte cabezazo desde el centro del área que venció la resistencia de Carlos Morel; y a los 35m. Morales probó desde afuera del área y encontró bien parado a Morel. Luego, en los penales, sonrió Riestra, que en los 90 minutos había sido un poco más. Síntesis: Tigre: Javier García; Martín Galmarini, Erik Godoy, Oliver Benítez y Bruno Urribarri; Diego Sosa, Lucas Menossi, Agustín Cardozo y Diego Morales; Sebastián Rincón y Ramón Mierez. DT: Facundo Sava. Deportivo Riestra: Carlos Morel; Leandro Moreyra, Daniel Silvani, Gustavo Benítez y Gastón Montero; Gonzalo Bravo, Jonatan Goya, Nahuel Benítez y Roberto Bochi; Mauro Ortiz y Mauricio Soto. DT: Jorge Benítez. Goles en el primer tiempo: 17m. Morales de penal (T) y 38m. Nahuel Benítez de penal (R). Goles en el segundo tiempo: 2m. Ortiz (R) y 21m. Morel (T). Cambios: en el segundo tiempo: 11m. Carlos Luna por Urribarri (T), 38m. Gaspar Iñíguez por Cardozo (T), 39m. Brian Sánchez por Bravo (R), 41m. Leandro Collavini por Goya (R), 49m. Adrián Flores por Bravo (R). Definición por penales: para Tigre convirtió Morales, Morel le atajó a Luna y Godoy, y desviado Iñíguez. Para Riestra marcaron Nahuel Benítez, Bochi y Collavini; García le contuvo a Flores. Estadio: Arsenal de Sarandí. Árbitro: Héctor Paletta.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo