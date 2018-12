Rinaudo es canalla: ¿qué pasará con Jarlan Barrera y Montoya?

Rosario Central ya tiene su primer refuerzo confirmado para la temporada 2019. Fabián Rinaudo ya había aceptado la propuesta que le hizo el Canalla, se había despedido de Gimnasia de La Plata y hasta había superado la revisación médica en una clínica de Rosario. Pero faltaba la firma del contrato y la foto con la camiseta y ambas cosas sucedieron este viernes por la tarde. El director deportivo Mauro Cetto habló de esta primera cara nueva para el plantel del Patón Bauza, pero también actualizó las otras negociaciones que el club de Arroyito está llevando a cabo.

Acerca de Rinaudo, Cetto remarcó en el programa Zapping Sport (Radio 2) que “el mercado pasado también habíamos hablado con la gente de Gimnasia, no se pudo hacer pero siguió siendo una prioridad para nosotros”. Luego destacó que “más allá de lo que nos puede dar adentro de la cancha, es la clase de jugador que nos interesa tener en el vestuario, el tipo de referente que necesitamos y que queremos tener en el plantel”.

El “Colo” remarcó que Rinaudo “se va a sumar desde el primer día de la pretemporada, la revisación dio todo bien así que va a estar a disposición”.

Después, el mánager canalla se refirió al colombiano Jarlan Barrrera, una negociación que ya lleva varias semanas: “Nosotros hicimos las cosas como corresponde, hablamos con la gente que correspondía y por los medios autorizados”, advirtió Cetto.

“Estamos hablando con la gente de Tigres de México y con el jugador, estamos manejando la posibilidad de incorporarlo de alguna forma. Pero hoy no tenemos claro en qué momento se va a resolver este tema”, reconoció sobre el volante ofensivo que queda libre de Junior de Barranquilla.

“Estamos tratando de acelerar los procesos para que Barrera pueda estar con nosotros lo antes posible”, subrayó.

Otro jugador que quiere Central es Walter Montoya, el ex jugador canalla que ahora está en Cruz Azul: “Él tiene muchas ganas de venir y nosotros tenemos las mismas ganas de contar con él, pero no todo pasa por las ganas. Hay cuestiones contractuales que atender y respetar y eso no es fácil en esta negociación”, admitió.

Sobre el chaqueño, adelantó que “la única posibilidad es que sea a préstamo, pero también está el contrato del jugador y hay que ponerse de acuerdo en ese sentido”.

En las últimas horas apareció el nombre del defensor Santiago Gentiletti en el radar auriazul: “Es amigo mio porque jugué en San Lorenzo con él, tengo contacto frecuente con él. Pero hace sólo cuatro meses que está en Albacete de España y no creo que tenga la intención de regresar en tan poco tiempo. Veo difícil que se pueda hacer”, describió Mauro Cetto.

Otro que se mencionó es el delantero uruguayo Diego Polenta, pero el mánager casi lo descartó: “Es un jugador que seguimos, tiene condiciones. Pero el problema es que quedó libre de Nacional de Montevideo hace seis meses y no consiguió club, así que tiene una larga inactividad encima”, dijo.

Sobre posibles salidas del plantel, Cetto indicó que “por ahora no hemos recibido ninguna oferta por venta del pase de alguno de nuestros jugadores”.

El futuro de Marco Ruben es otro de los temas fuertes en Arroyito: “Hace cuatro años que está en el club, hace seis meses se habló de una transferencia y ahora lo podemos charlar más tranquilos porque logró el título que él tanto merecía. Veremos cuál es la intención del jugador y la idea del entrenador”, apuntó.

Cetto también comentó que “el Ruso Rodríguez tiene que arrancar la pretemporada con nosotros, pero él ya sabe que los puestos de arquero titular y el del suplente están cubiertos y lo mejor es que busque una opción para continuar su carrera”.

Por último, Cetto habló de la agenda canalla y anticipó que “el partido con Boca por la Supercopa Argentina sería en Mendoza en los primeros días de abril, así lo tenemos en el borrador”.