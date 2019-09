River Plate tuvo otra actuación sobresaliente y goleó de visitante a Huracán por 4 a 0, en partido de la sexta fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

Milton Casco, Ignacio Fernández (de penal), Exequiel Palacios y Nicolás de la Cruz anotaron los goles del equipo de Marcelo Gallardo, que se sacó una espina: nunca le había ganado a Huracán en el Tomás A. Ducó (River no se llevaba los tres puntos de Patricios desde la segunda fecha del Apertura 2010).

Después de la derrota ante Talleres (1-0) y el empate (0-0) en el Superclásico ante Boca, ambos en el estadio Monumental, River volvió a florearse como había sucedido en Avellaneda con el 6-1 ante el actual campeón de la Superliga, Racing Club.

En esta ocasión no fueron seis porque no estuvo lo suficientemente fino en la definición, pero al equipo de Gallardo le alcanzaron 13 minutos, desde el 18 al 31, para ganar en Parque de los Patricios y meterse en el pelotón de arriba en la Superliga.

Huracán volvió a ser un equipo liviano y frágil, con ocho goles en contra en los últimos dos partidos (venía del 1-4 en Rosario ante Newell's) y ya suma cuatro sin ganar, y aunque no sufre con el promedio deberá mejorar para no comprometerse en el corto plazo. El dato: hoy no registró remates al arco de Franco Armani y se fue silbado por su parcialidad.

Tras el parate por la fecha FIFA, River presentó lo mejor que tiene a disposición para el inicio de una larga seguidilla que incluirá Superliga, Copa Argentina y la esperada semifinal de la Copa Libertadores de América ante Boca.