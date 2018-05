Romero se lesionó y se pierde el Mundial: lo reemplaza Guzmán

Sergio Romero sufrió una lesión en su rodilla derecha y se perderá el Mundial. La noticia sorprendió al finalizar el entrenamiento por la tarde de la selección, cuando al arquero se le trabó la rodilla en varias oportunidades desde la mañana, en el primer turno de ensayos. Dos horas más tarde, se confirmó que Nahuel Guzmán será su reemplazante.

Desde la cuenta de Twitter oficial de la selección se detalló el parte médico: "cuadro de bloqueo articular en su rodilla derecha". La consecuencia más próxima es que Romero fue dado de baja de la lista de 23 convocados que el técnico Jorge Sampaoli había anunciado este martes.

[DESAFECTADO] Sergio Romero sufrió hoy un cuadro de bloqueo articular en su rodilla derecha que lo dejará fuera de la convocatoria. — Selección Argentina (@Argentina) 22 de mayo de 2018

Chiquito ya había sufrido una lesión en ese lugar, cuando un traumatismo en la rodilla derecha lo sacó del amistoso ante España donde Argentina cayó por 6 a 1 a fines de marzo.

La confirmación de que el Patón Guzmán será el reemplazante llegó dos horas después, también a través de la cuenta oficial de la selección en la red social. Si bien el DT no tenía la obligación de convocar a un integrante de la lista de 35, optó por el ex arquero de Newell's, quien había sufrido un duro golpe por no estar entre los 23, pero aún así este martes había asistido a una escuela de Rosario y prefirió no referirse al tema.

Quien si había opinado, y duramente del tema, había sido su padre Jorge a través de un mensaje en su Facebook con una caricatura de Sampaoli y un mensaje crudo: "En un sueño nadie engaña a nadie a menos que todos acuerden jugar a eso, entonces se puede escribir con el codo lo que luego se borrará con la mano”