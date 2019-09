El predio de Rosario Central denominado Caribe Canalla es sede desde este miércoles de una competición continental de fútbol playa: la Liga Sudamericana, que se inicia a las 11.30 de la mañana y verá en acción a la selección mayor albiceleste.

En el marco del programa Evolución, se inaugura hoy la competición de la Dirección de Desarrollo de Conmebol y Desarrollo de AFA. La Zona Sur, que se disputa en nuestra ciudad, está integrada por Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Argentina.

Hernán Magrini es el DT del equipo albiceleste.



Cada asociación participa con sus selecciones mayor y Sub 20 y el ganador de la Zona Sur se enfrentará con el ganador de la Zona Norte por el título de la edición 2019 del torneo.

Según informó la dirigencia de Rosario Central, el ingreso será a cambio de un alimento no perecedero y los socios no podrán acceder a la tienda oficial ni utilizar normalmente las instalaciones hasta el mismo domingo.

Hay varios rosarinos en el plantel principal y sub 20: Sebastián Azimonti, Nicanor Maciel y Nahuel Gigena (Rosario Central) y Maximiliano Ponzetti, Nahuel Cipolletta, Alejos González y Lucas Ponzetti (Argentino de Rosario).

Programación de los partidos:

Fecha Nº 1 - Miércoles 4/9