Ruben no hizo fútbol y es duda para el viernes

Rosario Central desanda las horas previas al encuentro del próximo viernes a las 21.15 ante Atlético Tucumán que arbitrará Germán Delfino. Y su goleador y figura principal, Marco Ruben, vuelve a estar en duda. Es que el artillero no participó de la práctica de fútbol ya que gozó de un permiso especial para poder acompañar a su abuelo en el hospital, donde se recupera de la feroz golpiza que recibió de parte de delincuentes en su casa de Fray Luis Betrán. Por esemismo motivo, Ruben no viajo a Junín y se perdió el 2 a 2 del domingo pasado. El DT Paolo Montero hizo algunos retoques a la alineación que salió a escena ante Sarmiento, ya que el juvenil Maximiliano Lovera sustituyó a Fabián Bordagaray y Gustavo Colman hizo lo propio con Washignton Camacho en el mediocampo. La alineación que paró en el entrenamiento y se perfila para ir de arranque ante el Decano es: Rodríguez; Salazar, Leguizamón, Pinola, Villagra; Carrizo, Musto, Colman, Fernández, Lovera, Teo.

