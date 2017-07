Sampaoli: "El único titular en la selección es Messi"

Jorge Sampaoli habló este martes en conferencia de prensa en la previa de su viaje a Europa, donde mantendrá reuniones con jugadores en Barcelona, Sevilla, Milán, París, entre otras ciudades.

Uno de esos encuentros será con Lionel Messi, a quien el técnico de la selección lo calificó como "el único jugador titular" que tiene su equipo, y que el resto de los futbolistas que integren el once "se irá viendo en cada partido".

"Teniendo al mejor del mundo es de ahí de donde nace el equipo", afirmó Sampaoli, quien agregó que tiene "un diálogo constante y fluido" con el capitán y que siente que el crack rosarino "está muy ilusionado" con clasificarse al Mundial de Rusia 2018.



Sampaoli agregó que a Messi "tenemos que rodearlo bien y darle opciones. Cuando él salga de la zona de derecha o de la zona céntrica en la cancha, su lugar tiene que ser bien ocupado".

En relación a la doble fecha de eliminatorias que se jugará a fines de agosto (Argentina visita a Uruguay y recibe a Venezuela), el casildense lamentó la ausencia del suspendido Ever Banega "porque sabe captar muy bien la idea de juego". Además brindó elogios para Mascherano, ya que "entiende muy bien el juego, es valiente, con mucha experiencia y es muy importante para el grupo."

Sobre el caso Centurión, pocas horas después de que se confirmara que no continuará en Boca, el entrenador no quiso opinar de cuestiones extra futbolísticas: "Yo no puedo profundizar sobre un contexto que no manejo. Desconozco lo psicológico, pero hay que tener mucho criterio para ajusticiar a alguien por una conducta".

"Yo solamente analizo lo que hace dentro del campo de juego, será convocable de acuerdo a su rendimiento", cerró contundente el DT.