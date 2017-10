Sarmiento: “Voy a seguir haciendo publicidades porque ahí cobro”

El volante de Newell's Brian Sarmiento se descargó este miércoles con duros términos contra la situación del club y aclaró que, a pesar de algunas críticas, mantendrá su perfil mediático porque eso sí le genera un ingreso económico. Aunque dijo que bajará “un cambio”.

"Al que no quiera que haga publicidad para televisión, le aviso que voy a seguir haciéndolo, porque ahí sí cobro", tiró el futbolista, desafiante hacia la dirigencia, aunque nunca la mencionó de manera directa.

"Anoche pensaba si ponerme el caset o decir lo que siento. Venir a Newell's era un sueño y mi miedo era ver al club así como está”, reconoció, aunque de todas formas aclaró: "Nosotros no cobramos y salimos a jugar igual. Hay que apoyar al club, que está por encima de todo".

Volviendo sobre su exposición pública más allá del fútbol, expresó: "Voy a bajar un cambio por decisión propia. Nadie se mete en mi vida ni me dijo nada. Yo hago videos para dar alegría. Hay que dejar de tirar mala onda. Pero si lo critican a (Lionel) Messi, imaginate si no me van a criticar a mí".

"En la vereda de enfrente pierden 4 a 0 y critican a Newell's, es increíble. Es momento de dejar de criticar y apoyar", pidió Sarmiento, que ya recuperado de un reciente problema físico anunció: "Si Dios quiere, el sábado juego de titular". Ante Vélez (desde las 18.05), Brian iría por Víctor Figueroa.

En ese sentido se quejó: "Que se diga que me lesiono porque salgo de joda me duele. Quise salir una vez acá y no me dejaron entrar. Yo en Buenos Aires salía de joda; acá no, me hice un gym en mi casa. Y esta lesión me ayudó a acomodar muchas cosas en mi cabeza".