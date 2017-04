Seguimiento individual canalla

Ruben: 4. Desconectado en el primer tiempo; falló una opción de gol en el inicio del complemento y luego se fue expulsado por pisar a Romero en una acción muy polémica, ya que no quedó claro si lo hubiera podido evitar

Colman: 4,5. Jugó menos de un tiempo y salió por lesión. No logró ser la manija del equipo

Leguizamón: 4. No pudo con Mazzola en la acción del gol del Lobo y no brindó seguridad

Ferrari: 5. Atrás no sufrió demasiado y tuvo algunas buenas proyecciones

Rodríguez: 5. En el gol no tuvo responsabilidad. Después intervino poco, apenas cortando un par de centros

