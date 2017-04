Seguimiento individual canalla

Paulo Ferrari: 5. Se ubicó como lateral derecho y no pasó sobresaltos.

Fabián Bordagaray: 3.5 . Flojísimo. No logró desequilibrar en toda la noche y falló dos ocasiones inmejorables para convertir.

Leonel Rivas: 4. Desaparecido en acción. Participó poco y no generó peligro.

Renzo Alfani: 6. Hizo un gran quite en el peimer tiempo cuando había quedado mano a mano con un delantero del Tambero. Antes y después despejó cuando fue exigido.

Víctor Salazar: 5. No sufrió en el fondo aunque tampoco lastimó con sus escasas proyecciones.

Jeremías Ledesma: 5.5. Positivo haber debutado con valla invicta. Casi no tuvo trabajo, apenas un par de centros que cortó bien.

