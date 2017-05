Seguimiento individual canalla

Damián Musto: 8. La figura. Un león en la mitad. Fue el dueño de ese sector neurálgico por presencia y quite

Hernán Menosse: 7. Le tocó jugar por primera vez en el año en una posición que no es la de él y cumplió con creces. No lo pasaron en toda la tarde

Diego Rodríguez: 6,5. Tapó ante Formica una bola clave antes del minuto. En la del descuento no pudo hacer nada. Durante el resto del partido tuvo pocas intervenciones y se mostró atento para salir rápido cuando fue necesario

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo