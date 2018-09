Seguimiento individual leproso

Nelson Ibáñez. 5. Sostuvo al equipo en partido con un par de tapadas en el segundo tiempo. No tuvo incidencia en los goles de Atlético.



Iván Piris. 2. Muchas dudas tanto atacando como defendiendo. De dos errores suyos en salida llegaron los tantos de la visita.



Stefano Callegari. 6. Casi lo único rescatable de la oscura noche de Newell's en el Coloso. Firme en la marca y decidido para ir a buscar al área contraria.



Fabricio Fontanini. 4. Lo superaron en velocidad e intensidad.



Mariano Bíttolo. 3. Tuvo entrega, pero casi todas sus decisiones fueron equivocadas.



Héctor Fertoli. 4. Apenas un par de remates de afuera del área. No pesó.



Hernán Bernardello. 5. Mejoró respecto de partidos anteriores, pero no le alcanzó para apuntalar al equipo.



Braian Rivero. 4. Perdido por momentos. Sólo participó con algunos pases filtrados.



Víctor Figueroa. 3. El equipo necesitaba de su conducción y sólo apareció por espasmos.



Mauro Formica. 6. Lo más rescatable del ataque leproso. El gol en el rebote del penal atajado y todas sus ganas para torcer la historia.



Luis Leal. 4. Generó el penal y nada más. Controlado por sus marcadores.



Ingresaron



Carlos Rotondi. 5. Muchas ganas, poca claridad. El equipo no lo ayudó.



Lisandro Cabrera. S/c. Entró en un momento que Newell's no tenía ideas y eso lo condenó.