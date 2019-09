Alan Aguerre: 4. No estuvo seguro, salvo en el buen remate de Zabala en el arranque del segundo tiempo. Salió tarde y mal en el gol de Riaño, dejando desprotegido su arco.



Angelo Gabrielli: 5. Cumplió. No se vio sobrepasado en la marca, aunque en ataque esta vez no tuvo tanto margen para pasar. Su única mancha es que sale en la foto del gol de Riaño porque no pudo llegar a cortar el cabezazo de Gil.



Cristian Lema: 6,5. Se impuso en la mayoría de los envíos aéreos y puso arriba a Newell's con su aparición por el segundo palo. Quedó descolocado en el empate canalla.



Santiago Gentiletti: 7. Sobrio y seguro como siempre. No se conmovió por el marco del clásico y jugó con suficiencia.



Mariano Bíttolo: 6. Marcó con aplomo y tiró un gran centro para el gol de Lema. Casi nunca lo tomaron mal parado.



Jerónimo Cacciabue: 6. Hizo un buen partido, presionando y retrocediendo ordenado.



Julián Fernandez: 7,5. Completó un gran partido, metiendo, quitando y despejando mucho de cabeza. Inteligente para defender cerca de los centrales o para adelantar líneas.



Denis Rodríguez: 5,5. Cuando encontró espacios, manejó bien la pelota y metió un tiró en el travesaño que hubiera sido un golazo.



Alexis Rodríguez: 4. Metió mucho sacrificio, incluso grabando un par de pelotas con la cabeza, literalmente. Pero con la pelota en los pies fue poco claro.



Lucas Albertengo: 4. Intentó forzar a los centrales de Central con un juego más posicional pero perdió siempre, quedando de espaldas al arco.



Maxi Rodríguez: 6. Hizo un clásico muy inteligente, digno de su jerarquía. No brilló, pero manejó la pelota y los espacios como nadie.



Ingresaron



Lucas Villarruel: 5. Entró para oxigenar la mitad de la cancha rojinegra y lo hizo bien.



Francisco González: no jugó lo suficiente para ser calificado.