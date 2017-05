Sorpresa de Osella: uno de los cambios es la salida de Formica

Sobre el cambio de día del partido señaló que “sería bueno que se maneje de otra manera, pero acá no sorprende más nada. Ya no causa sorpresa estas idas y venidas”.

Justificó los cambios en la necesidad de volver a ser fuerte en defensa después de los siete goles recibidos en dos partidos: “Durante 22 fechas fuimos un equipo sólido, a veces vistoso otras veces no, pero por la acumulación de puntos veníamso trabajando de buena manera”, dijo.

“Se acaba de lesionar Amoroso, no tenemos a San Román, empezamos a sufrir con eso”, graficó el entrenador, que calificó al torneo de “interminable”.

