Tobio y Ferrari, la preocupación de Fernández

Leonardo Fernández ya sabe que todo lo que hizo hasta acá (es decir, hacerse cargo del equipo en un momento complicado y dirigirlo en dos victorias ante Talleres y Boca), se pondrá a prueba el próximo domingo en el clásico ante Newell's. Y que sólo ganando se asegurará su permanencia en el cargo de DT durante 2018.



Por eso, no quiere dejar nada librado al azar en la conformación del equipo que recibirá a la Lepra el domingo a las 17 con arbitraje de Néstor Pitana. Sus dudas, por estas horas, pasan por saber quién será el acompañante de Marco Ruben y cómo llegarán al partido dos defensores que arrastran molestias.



Estos últimos son Fernando Tobio y Paulo Ferrari, el primero con un esguince de tobillo, el segundo con una dolencia en el aductor. Ambos vienen entrenando de forma diferenciada y serán preservados hasta la práctica de fútbol del jueves a la tarde, en la que el técnico probará el equipo.



Si bien no pudieron trabajar con normalidad, en el cuerpo técnico hay esperanza de poder contarlos, ya que las lesiones no son graves y la magnitud del partido, en caso de ser necesario, sumado al inminente receso, darían las razones para que se expongan.



En cuanto al segundo delantero, Germán Herrera sigue moviéndose sin rastros de su lesión muscular en el bíceps femoral derecho y todo parece indicar que estará desde el inicio. Los demás, serán los mismos de los últimos encuentros.



El once sería: Jeremías Ledesma; Paulo Ferrari, Fernando Tobio, Mauricio Martínez, José Luis Fernández; Washington Camacho, Maximiliano González, Leonardo Gil, Federico Carrizo; Germán Herrera, Marco Ruben.