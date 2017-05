Turismo Carretera: Canapino se impuso en Villa Mercedes

El platense Gastón Mazzacane, con un Chevrolet, llegó en la cuarta colocación, a 3 segundos 399/1000. El ex piloto de Fórmula 1 prevaleció sobre el quinto, el bonaerense Mauro Giallombardo (Ford), quien arribó a 4 segundos 050/1000.

