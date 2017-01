Un leproso y un canalla se perfilan como titulares en la selección

El seleccionado argentino Sub 20, conducido por el técnico Claudio Ubeda, viajará este viernes a las 19.45 rumbo a Quito, previa escala en Lima, para jugar el campeonato Sudamericano de la categoría que se llevará a cabo en Ecuador del 18 de enero al 11 de febrero, y que otorgará cuatro plazas para el Mundial de Corea del Sur.



Si bien todavía no hay confirmación acerca del equipo, ya que el debut se producirá el jueves venidero ante Perú, dos de los cuatro representantes del fútbol rosarino se perfilan para ser titulares: Milton Valenzuela, de Newell's, como lateral izquierdo; y Pedro Ojeda, de Central, entre los mediocampistas centrales.



El probable once del Sifón Ubeda, que dispondría un 4-2-3-1, es: Ramiro Macagno (Atlético Rafaela); Nahuel Molina (Boca Juniors), Cristian Romero (Belgrano de Córdoba), Juan Foyht (Estudiantes de La Plata) y Milton Valenzuela (Newell's Old Boys de Rosario); Santiago Ascacibar (Estudiantes de La Plata) y Pedro Ojeda (Rosario Central); Lucas Rodríguez (Estudiantes de La Plata), Ezequiel Barco (Independiente) y Brian Mansilla (Racing Club); y Lautaro Martínez (Racing Club).



Los otros dos jugadores de clubes de la ciudad que forman parte del plantel son Lisandro Martínez, defensor de la Lepra, y Joaquín Pereyra, volante canalla..



La única novedad de la jornada fue que no trabajó el zaguero central Cristian Romero, de Belgrano de Córdoba, por precaución debido a un golpe sufrido en el amistoso de ayer en el triunfo sobre Boca Juniors (1-0).



Argentina, que integrará el grupo B, debutará el jueves 19 de enero frente a Perú, el sábado 21 se medirá ante Uruguay, el lunes 23 jugará con Bolivia y cerrará su participación el viernes 27 contra Venezuela; en tanto que el A lo conformarán el país anfitrión Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay y Chile.