Una amarilla muy costosa: Zampedri, casi afuera del clásico con Newell's

Faltaban 2 minutos para que se consumara la victoria de Rosario Central ante Boca y Fernando Zampedri se paró ante el arquero xeneize Agustín Rossi para impedirle una rápida salida del fondo. Resultado: amarilla de parte de Loustau y suspensión por llegar a la quinta acumulada.



La decisión del delantero de someterse a esa sanción fue deliberada, ya que arrastraba cuatro apercibimientos y no quería quedar expuesto a perderse el clásico en caso de ver otra amarilla en el juego siguiente ante Independiente.



El tema es que, parece, no habrá partido contra el Rojo. Y así, la suspensión deberá cumplirla en el partido ante... Newell's. Es decir, el goleador canalla en el campeonato se perderá (si se oficializa lo que por estas horas es un secreto a voces) el duelo más esperado del semestre.



Que sí, que no



Ni bien Independiente logró superar a Libertad, se inició en las redes sociales una febril discusión entre los hinchas canallas acerca de lo que reglamentariamente podría hacer el conjunto de Holan con sus partidos del torneo local.



El artículo 105 del estatuto le permite la posibilidad de aplazar el juego previo a la primera o la segunda final de un certamen internacional. Y si bien se especuló con que Holan iba a preferir patear para adelante el cruce con Arsenal de la fecha 12 (ya que definirá de visitante, en Colombia o Brasil), en estas horas trascendió que el elegido será el de este sábado.



De este modo, y si bien resta la oficialización de este secreto a voces, el máximo goleador canalla en el torneo se quedará afuera del encuentro más esperado del semestre, en el que además se jugará su permanencia en el cargo de DT Leo Fernández.