Vettel ganó en Bahréin y lidera sin compañías el Mundial de F1

Más atrás se ordenaron el alemán Pascal Wehrlein (Sauber), el ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso), el británico Jolyon Palmer (Renault) y el español Fernando Alonso (McLaren). Abandonaron el sueco Marcos Ericsson (Sauber), el español Carlos Sainz (Toro Rosso), el canadiense Lance Stroll (Williams), el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el danés Kevin Magnussen (Haas); mientras que el belga Stoffel Vandoorne (McLaren) no inició la carrera.

