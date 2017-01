Voboril: "Está duro ganarse un lugar"

Con respecto al posible parate en el fútbol, opinó que el plantel trabaja "un poco incómodo". "No se puede diagramar con total seguridad. Nosotros apuntamos al 12 de febrero. Después se verá con qué nos encontramos. No está bueno se manejen así las cosas", declaró.

Consultado sobre si se siente titular, dijo: "Está duro ganarse un lugar. Esto hace que no te relajes, que quieras mejorar y no te estanques. El puesto hay que ganárselo todos los días".

Voboril admitió que en esta etapa "no es importante" ganar amistosos, sí el funcionamiento de los jugadores. "Nos quedaron buenas sensaciones", manifestó con respecto a la victoria por 2 a 0 ante el equipo entrerriano.

El defensor de Newell's Germán Voboril manifestó que "está duro ganarse un lugar" en la última línea rojinegra debido al rendimiento de todo el equipo. Admitió que trabajan para jugar ante Defensa y Justicia el 12 de febrero, aunque todavía no tengan la confirmación de la reanudación del campeonato.

