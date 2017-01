Ya eliminados, los Gladiadores lograron su primera victoria

Los Gladiadores volverán a jugar este domingo a las 12 en Brest una de las semifinales de la Copa Presidente ante el quinto clasificado del Grupo C (Arabia Saudita o Bielorrusia) y según el resultado volverá a presentarse el lunes para atrapar el 17mo. o 19no. puesto del Mundial.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo