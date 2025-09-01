"Santa Rosa" pasó y dejó su huella: panorama complicado para el campo por inundaciones

El temporal de Santa Rosa golpeó con fuerza en la región central del país y dejó un saldo de lluvias históricas, granizo y serias complicaciones en zonas rurales y urbanas.

Desde Catamarca hasta Buenos Aires, el fenómeno avanzó de oeste a este con registros fuera de lo habitual para la época y severos impactos en las economías regionales.

En Córdoba, la localidad de Cruz Alta fue una de las más castigadas, con más de 330 milímetros acumulados a lo largo del fin de semana, según datos de la Agencia Provincial de Recursos Hídricos.

La magnitud de las precipitaciones provocó anegamientos y el colapso de la red de desagües en distintos pueblos del sudeste cordobés.

La situación en Santa Fe también fue crítica. En María Teresa, en el sur provincial, se reportaron alrededor de 270 milímetros en zonas cercanas, dejando calles cubiertas de agua, viviendas afectadas y familias evacuadas.

“Tenemos en algunos lugares casi un metro de agua dentro de la localidad”, advirtió el director de Protección Civil, Pedro Obuljen, quien coordina junto a bomberos voluntarios y equipos comunales el operativo de asistencia.

Continúa el operativo de asistencia y control tras las intensas precipitaciones



Equipos de Protección Civil y Recursos Hídricos recorren las cuencas de los ríos Carcarañá, Frías, Saladillo y Ludueña para evaluar el impacto y reforzar la ayuda a las localidades afectadas.



���� Las… pic.twitter.com/HqI0Vyxl81 — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) August 31, 2025

En el oeste bonaerense, el panorama no fue distinto. En el partido de 9 de Julio se acumularon hasta 85 milímetros en Facundo Quiroga y 76 en la ciudad cabecera, cifras que se suman a las lluvias previas de agosto. Con más del 50 % del distrito bajo agua, los productores advirtieron sobre la imposibilidad de avanzar con la siembra de maíz temprano y girasol, lo que podría acelerar un corrimiento hacia la soja y el maíz tardío.

El temporal deja un escenario complejo en tres provincias clave, con la producción agrícola y ganadera en jaque y una demanda creciente de asistencia para enfrentar las consecuencias de uno de los episodios más intensos de los últimos años.