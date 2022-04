Avanzan cambios en financiamiento municipal a emprendedores pero se debaten otros más profundos

Fue aprobado en comisión de Producción y avanza en el Concejo Municipal un proyecto para reactivar el Programa Municipal Básico de Formación, Asistencia Técnica y Financiamiento (PROMUFO). Se trata de una herramienta de asistencia técnica y económica a emprendedores, que quedó paralizada con la pandemia, y que desde 2019 acumula a 200 inscriptos que se quedaron sin respuestas.

Los ediles decidieron avanzar en el primer semestre del año con pequeños cambios como reducir los tiempos entre la inscripción del emprendedor al efectivo cobro del crédito, y sumar nuevos beneficiarios al programa. Mientras tanto comenzará a discutirse una reformulación completa de la ordenanza, que ya cuenta con tres proyectos y pronto sumará un cuarto.

“Si no avanzábamos con estos cambios, íbamos a perder mucho tiempo armando una nueva ordenanza y los postulados iban a seguir esperando”, dijo Silvana Teisa, presidenta de la comisión de Producción del Concejo Municipal, a Ecos365. Ahora el expediente fue girado a la comisión de Presupuesto y Hacienda.

Puesto en marcha en 2006, el PROMUFO supo ser de gran ayuda para los emprendedores que estaban dando sus primeros pasos. Pero con los años fue perdiendo interés, ante la falta de actualización de los montos de asistencia y la aparición de otras herramientas. Desde 2020 directamente dejó de funcionar, y ante la severa crisis económica y los altos requisitos bancarios, hay consenso en la necesidad de ponerlo nuevamente en marcha.

De hecho el secretario de Producción municipal, Sebastián Chale, llevó propuestas para revivirlo, algunas de las cuales fueron incorporadas esta actualización y otras se considerarán para la futura reforma. La principal traba está puesta en el monto que se otorga por proyecto y en la forma de actualizarlo. La normativa vigente establece un máximo de ocho salarios mínimos con un irrisorio tope de $50 mil.

Lo de los ocho salarios mínimos como tope por ahora se mantiene, pero será revisado, como así también su modo de actualización. Una de las iniciativas en estudio, presentada por la socialista Verónica Irizar, consiste en aplicar Unidades Fijas, tal como ocurre con las multas que cambian su valor en función de los aumentos de la nafta. “Si el emprendedor es nuevo, no vemos viable que consiga garantía ni una tasa de interés fija, entonces lo que estamos viendo es una herramienta accesible y que siga sirviendo siempre, que no se deba modificar todos los años”, apuntó Teisa.

Cabe aclarar que no todos los proyectos postulados obtienen el ok, sino que una comisión es la encargada de evaluarlos, aprobar algunos, desechar otros o derivarlos a otros programas. Los que son avalados, reciben una capacitación y una suma de acuerdo al proyecto, no un monto fijo.

Los cambios que aprobó Producción

Mientras empieza el debate para reformular el programa, Producción ya avaló algunos cambios que deberán ser analizados Presupuesto. Estos consisten en que los aspirantes o beneficiarios deberán ser mayores de 18 años, poseer Documento Nacional de Identidad vigente y contar con un emprendimiento en funcionamiento con al menos seis meses de antigüedad.

En cuanto a las líneas de crédito, se propuso una inicial y una intermedia -ambas con requerimientos de capitalización- y una avanzada, para la cual se exigirá la presentación de garantía salarial.