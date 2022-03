Biotech rosarina fue fichada por aceleradora en la que invierte Bill Gates

La aceleradora de startups en biotecnología y ciencias de la vida más grande del mundo, Indiebio, fichó a la novedosa firma rosarina Argentag para respaldar financieramente y con know how su desarrollo. No sólo eso, sino que le abrió el abanico para presentar su tecnología en Silicon Valley, facilitando la llegada de aportes de inversores de peso, y agilizando notablemente su llegada al merado. De hecho, se espera que este año haya novedades al respecto.

Argentag es una innovadora firma local que encontró la fórmula para abaratar 20 veces y agilizar notablemente los resultados de estudios de secuenciación genómica, tecnología con la cual se puede leer el código genético que identifica a cada ser vivo y que explica sus características y funcionamiento. La importancia de este trabajo radica en que permite aportar soluciones a medida y con un altísimo nivel de detalle en disciplinas como la medicina y el agro.

Inicialmente, fue la aceleradora GridX la que la incubó, pulió y potenció la idea, hasta darle el perfil de negocios requerido. Pero además, tempranamente despertó el interés en Estados Unidos, donde el fondo de inversión Draper University de Silicon Valley se sumó como partner, aportándole una invalorable red de contactos de alto valor agregado. En febrero habían dado otro paso en su internacionalización al resultar finalistas del certamen internacional Acelerar España, que les permite validar su modelo de negocios y concretar los primeros contratos en aquel país.

Pero ahora dio un salto clave al recibir el respaldo de Indiebio, considerada la incubadora más grande del mundo de las biotech por el volumen de inversiones que maneja, la talla de los inversionistas – Bill Gates de Microsoft y Richard Branson de Virgin han hecho desembolsos en algunas de sus compañías-, y la cantidad de casos de éxito con las que cuentan en su haber.

Otras particularidades, muy valoradas por el ecosistema emprendedor, es que Indiebio acompañando a las startups no solo por 6 meses, sino por 6 o 7 años, con un capital que puede ir creciendo, y no exige resultados inmediatos. Esto permite trabajar con más tranquilidad en la tecnología hasta encontrar la mejor solución al problema planteado. “Nos complace anunciar que Argentag ahora está respaldada por Indiebio Nueva York (SOSV)”, anunció la aceleradora mediante un comunicado.

“Ser parte de la familia SOSV proporciona a las startups seleccionadas financiación, espacio de laboratorio y un programa de incubación en Nueva York para que científicos y empresarios hagan crecer su negocio de biotecnología”, indicó y agregó: “Sigan el viaje de Argentag mientras democratizamos las aplicaciones de secuenciación de lectura larga”.

En diálogo con Ecos365, el CEO de la startup rosarina, Leandro Ciappina, explicó los alcances del acuerdo. “Significa que recibimos una inversión, que vamos a trabajar en un laboratorio de Nueva York durante seis meses y que vamos a presentar nuestra tecnología ante inversores en un demo day en julio. Esto nos permite acelerar nuestra ciencia y nuestro negocio”, explicó.

Lo que busca inicialmente Argentag es diseñar apps específicas para el agro y la medicina de precisión, buscando partners estratégicos a escala global. Si todo marcha sobre rieles, estiman que este año podrían tener resultados definitivos sobre algunos de estos verticales. “Lo que estamos haciendo es buscar soporte, porque queremos ser una empresa global y abrir las puertas de los mercados más grandes”, había apuntado tiempo atrás.