Bitcoin recupera terreno y bate récords: causas y proyecciones para fin de año

El mercado de criptomonedas volvió a poner el foco sobre Bitcoin, tras alcanzar un nuevo máximo histórico de aproximadamente US $126.000 el 6 de octubre de 2025.

Aunque el rally fue seguido por una corrección que llevó al precio por debajo de los US $105.000 en días posteriores.

Hacia el 25 de octubre el precio se encontraba en torno a los US $111.000-115.000.

Esta semana reportes señalan que Bitcoin volvió a mostrar signos de recuperación, apoyado por mayor apetito por riesgo y debilitamiento del oro.

Factores detrás del repunte

* La aprobación y el flujo de inversiones hacia ETFs de Bitcoin favorecen la entrada de capital institucional.

* El debilitamiento del dólar estadounidense, junto con mayor incertidumbre macroeconómica, impulsa a los inversores hacia activos alternativos.

* Técnicamente, la superación de niveles clave (por ejemplo US $114.000) abre camino a una nueva fase alcista.

* Sin embargo, el mercado también está expuesto a fuerte volatilidad, liquidadas posiciones de derivados y presión de ventas de tenedores de corto plazo.

Proyección para fin de año

Diferentes modelos estiman que Bitcoin podría cerrar el año en un rango entre US $128.000 y US $136.000, con escenarios más optimistas que podrían impulsarlo hasta US $140.000 o más si se consolida el impulso.

Quienes advierten mayor prudencia sugieren que el precio podría regresar a rangos de US $120.000-US $130.000 si se gatillan riesgos como una sorpresa en la política monetaria de EE.UU. o una venta masiva de tenedores.