¿Cuánto cuesta alquilar un departamento en Rosario?: precios y comparaciones

En Rosario, los precios de oferta de alquileres de los monoambientes en octubre muestran un aumento interanual de 66,7%, mientras que los de 2 y 3 ambientes aumentaron 60% y 61,3% respectivamente. Es decir, que casi duplican la inflación esperada para el mismo mes.

El presente informe es elaborado mensualmente, con el objetivo de relevar los precios de oferta de alquileres en la ciudad de Rosario, de parte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.

Según indicaron, en términos mensuales, en las unidades de 2 ambientes se observa una variación positiva de 2,6% con respecto a septiembre. Para el mismo período, los monoambientes se mantuvieron en el mismo valor y los departamentos de 3 ambientes bajaron 9,1%.

En cuanto a la cantidad de departamentos ofertados, se observa un aumento del 14,4% con respecto a octubre de 2024.

Valores

La mediana de los precios de monoambientes es de $300.000, la de los departamentos de dos ambientes es de $400.000 y la de tres ambientes $500.000. Los aumentos interanuales fueron de 67,7%, 60% y 61,3% respectivamente.

Los jubilados que tienen un ingreso de $396.305 deben gastar el 75,7% del mismo en el alquiler de un departamento monoambiente medio, sin incluir expensas ni servicios.

Por su parte los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil ($322.200) destinan el 93,1% de su ingreso al pago del alquiler de un monoambiente.

Mientras que, un maestro de grado sin antigüedad asigna más del 50% de su salario solamente al pago de la vivienda, teniendo en cuenta el precio de alquiler de un departamento 2 ambientes.

El Índice para Contratos de Locación, publicado por el Banco Central de la República Argentina, muestra un incremento interanual de 46,1% al primer día hábil de octubre.