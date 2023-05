Dejó su trabajo como gerente y creó una startup para convertir profesionales en nuevos talentos IT

Cristian Agüero se desempeñó durante doce años como gerente en una empresa de tecnología. Si bien estudió para ser contador, no terminó la carrera y su costado autodidacta lo introdujo en el mundo del software. Con sus propias herramientas, desde hace menos de un año decidió cortar con la relación de dependencia y abrirse camino al emprendedurismo. Creó junto a tres socios -otros dos rosarinos y un colombiano- una startup para entrenar personas como analistas de datos, uno de los perfiles IT más buscados por las empresas hoy en día.

La propuesta educativa es online, requiere de tres meses de formación intensiva y por la alta demanda de estos perfiles, la inserción laboral está garantizada según describen sus ideadores. De lo contrario, ofrecen devolverle el dinero al alumno en tanto haya cumplido con la certificación y los procesos correspondientes.

“Mi experiencia en el rubro me hizo dar cuenta que venderle un software a las empresas era sencillo. Lo complejo era que las compañías no tenían personal capacitado que después pudiese usarlo y por ende eso perjudicaba mi trabajo”, detalla a Ecos365 el fundador de Jupi Digital la firma que fue creada para cubrir esa necesidad. No obstante, hubo algo determinante para empujar a Cristian a dar el salto al vacío y dejar de lado la estabilidad.

Fue la irrupción de la pandemia y en consecuencia la gran cantidad de gente sin empleo lo que despertó la sensibilidad del emprendedor y motorizó sus ganas de hacer equipo. “Me sumé como voluntario al programa Potrero Digital, una iniciativa que aún está vigente y que con el apoyo de la municipalidad brinda becas para capacitar personas en oficios y habilidades digitales”, detalla Cristian y agrega que fue allí donde conoció a Soledad Tournier, su primera coequiper y quien lo convenció de avanzar con el proyecto. Al poco tiempo, Mauro Zadunaisky y Cesar Brochero completarían la sociedad.

Parte del equipo de Jupi Digital en un evento tech en Las Vegas

Las 3 empresas de software líderes a nivel mundial en Data Analytics son: Microsoft, Salesforce y Qlik. Por sus contactos como alto ejecutivo en su anterior trabajo, Cristian logró vincular al equipo con la última mencionada. Así fue como diez días atrás estuvieron presentes en un exclusivo evento en Las Vegas donde pudieron negociar beneficios para sus alumnos y aceitar relaciones con empresas afines.

“Impensado que tipos como nosotros estuviésemos allá al lado de esos gigantes. Pero así es el grupo. Soledad es contadora y es una persona muy valiente para tomar riesgos. Mauro tiene mucha experiencia en la conformación de startup y Cesar es profesor universitario, reconocido a nivel mundial”, describe Cristian con orgullo. Al mismo tiempo, repasa sus comienzos como administrativo en una empresa rosarina que quebró en el 2001 y que lo obligó a probar suerte al frente de un cibercafé.

Una industria en crecimiento

La disrupción digital hizo que todas las organizaciones necesiten analizar sus datos para la toma de decisiones. En ese sentido, la demanda de talento y capital humano crece a pasos agigantados. Jupi lo que permite es que profesionales o estudiantes avanzados de diversas carreras puedan darle mayor valor a su formación, aumenten su competitividad y encuentren una salida laboral impensada con mejores ingresos.

“No es necesario ser ingeniero en sistema para sumarse. Tenemos muchos contadores, comunicadores y hasta personal de salud que priorizó esta alternativa para equilibrar su trabajo con el tiempo el libre y su vida familiar ya que es un trabajo remoto y con buenos sueldos”, detalla Cristian y amplia que sí es necesario postularse ya que los cupos son limitados.

En concreto, se trata de un bootcamp, que a diferencia de un curso, es un programa intensivo de 10 semanas de duración y certificación de cursada. Este sistema de aprendizaje virtual está muy en boga a nivel internacional y son varias las empresas que lo impulsan. Lo que tienen en claro desde la startup rosarina es que si bien no están inventando nada nuevo sí se diferencian en la manera de llevarlo a cabo.

“Esperamos realizar cinco bootcamp al año sin llegar hacerlo masivo para brindar un apoyo personalizado. Tenemos alumnos de todas las edades y la mayoría de los egresados tiene trabajo. Lo determinante para ser parte de la experiencia es tener tiempo, ganas y capacidad para aprender”, cierra Agüero.