Economías regionales: en un año, las exportaciones dejaron superávit por u$s 6.500 millones

De acuerdo con el Monitor de Exportaciones de las Economías Regionales (MEER) elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), mayo terminó con un incremento en las exportaciones de las economías regionales del 2% en dólares, y con un crecimiento del 7,8% en toneladas, lo que representa una suba interanual de u$s 149,5 millones en el total exportado y de 473.700 toneladas en el volumen comercializado.

Con este incremento, las exportaciones regionales alcanzaron los u$s 7.526 millones exportados en el período junio 2023 – mayo 2024, habiendo importado u$s 939 millones, lo que arroja un superávit comercial de u$s 6.587 millones.

Análisis por complejo (en dólares)

1) Complejo frutícola (carozo): Durante el período de junio de 2023 a mayo de 2024, el complejo frutícola de carozo, que incluye duraznos, ciruelas, cerezas y otros, registró un gran crecimiento en sus exportaciones. En términos de valor, las exportaciones alcanzaron un total de u$s 25,5 millones, representando un aumento del 104,7% en comparación con el mismo período del año anterior

2) Complejo olivícola: En segundo lugar, se destaca el complejo olivícola, que incluye aceitunas de mesa y para aceite, aceite de oliva y otros derivados de las aceitunas. Durante los últimos doce meses, este complejo registró exportaciones por un total de u$s 354,2 millones, lo que representa un crecimiento del 87,2%.

Análisis por complejo (en toneladas)

1) Complejo frutícola (carozo): Al igual que en el análisis por montos exportados, el complejo que abarca duraznos, ciruelas, cerezas y otros frutos con carozo, registró un notable aumento en el volumen exportado, alcanzando las 13.658 toneladas durante el período junio 2023 a mayo 2024, lo que representa un crecimiento del 123,3% respecto al período anterior. El complejo tuvo un crecimiento exponencial en los últimos 12 meses, marcando aumentos por encima del 100% tanto en toneladas como en u$s exportados.

2) Complejo algodonero: El segundo complejo con mayor crecimiento en volumen corresponde al algodonero, que exportó un total de 133.749 toneladas durante el período junio 2023 a mayo 2024, lo que representa un incremento del 110,5% en comparación con el mismo período del año anterior (2022-2023). Por otra parte, el valor total de las exportaciones alcanzó los u$s 143,7 millones, reflejando un aumento del 28,9% en relación con el período anterior; pero los precios de exportación experimentaron una disminución del 38,8% en su valor por tonelada, estableciendo un valor promedio de u$s 1.074,7.

Europa, el principal socio

Europa ha sido el destino del 32,3% de las ventas regionales al exterior y se ubica como el principal socio comercial el continente europeo, al cual se exportó por un total de u$s 2.430,1 millones. Respecto al período anterior, este número representa un aumento del 0,4% en los dólares exportados.

El principal socio comercial en este continente fue Países Bajos, con un total exportado de u$s 432,8 millones.

En las exportaciones regionales a Europa predominaron las ventas del complejo manisero que, habiendo comercializado por u$s 708 millones, representó el 29,1% de las ventas al continente.