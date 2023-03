El nuevo widget de Android de Google Keep para listas de tareas pendientes

Google está presentando un nuevo widget para su aplicación de notas y listas Keep, que le permite poner una sola nota interactiva en su pantalla de inicio . Con él, puede marcar elementos de una lista, lo que podría ser útil para una lista de tareas pendientes o de la compra.

Si bien puede obligar a uno de los widgets actuales de Keep a mostrar solo una nota usando el sistema de etiquetas, hacerlo no es tan simple como seleccionar uno para mostrar en su pantalla de inicio. Además, los widgets existentes de Keep no tienen el nivel de interactividad que promete Google con su nuevo widget; si intenta marcar las casillas de verificación, simplemente abrirá la aplicación en lugar de marcarla como lo hace el widget de una sola nota.

Por supuesto, muchas aplicaciones de listas de tareas dedicadas le permiten administrar tareas usando un widget. Sin embargo, es bueno ver que Google está prestando atención a Keep y agregando lo que parece una característica obvia.

Google también dice que hay nuevas complicaciones de Keep para Wear OS 3 y versiones posteriores, que actuarán como accesos directos para crear notas y listas de tareas pendientes.

La compañía anunció que el widget estaba comenzando a implementarse y que debería estar disponible para la mayoría de los usuarios dentro de los próximos 15 días. Puede agregarlo siguiendo estas instrucciones .