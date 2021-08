El trigo y el maíz cerraron con subas en los mercados de granos

Rueda estable en la plaza local, sin grandes variaciones en los valores ofrecidos. Destacó más compradores activos en los cereales.

En la jornada de hoy, se observó una rueda de negocios estable sin grandes novedades en términos generales. En trigo, se registró una suba puntual en un tramo de la actual campaña comercial, mientras que los segmentos del ciclo 2021/22 se mantuvieron sin variaciones. En maíz, destacó un mayor número de compradores activos, aunque sin cambios en los valores ofrecidos tanto de la campaña actual como próxima. Por último, en el mercado de soja destacó la ausencia de ofertas abiertas en el tramo disponible, mientras que las posiciones abiertas se mostraron estables y sin mayores ajustes negativos a los registrados la rueda previa.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago finalizó en terreno dispar entre los principales cultivos. Los contratos de maíz operaron a la baja debido a la suba de casos por la variante delta del COVID-19 que podría implicar nuevas restricciones a la circulación y al comercio. El trigo también se negoció a la baja en sintonía con el mercado de maíz. Por último, la soja obtuvo subas en sus cotizaciones apuntalada por compras de oportunidad luego de las caídas de la rueda previa. Además, si bien los pronósticos climáticos para las próximas semanas indican mayores precipitaciones para el medio-oeste norteamericano, éstas aún no han ocurrido, particularmente en la región oeste, lo cual genera preocupaciones acerca del desarrollo de los cultivos.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 96,6300 / 96,8300; + 0,02% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 2.135.174 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.340.402 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En el mercado de soja, se observaron ofertas estables y sin mayores ajustes a los registrados la rueda previa. No obstante, a diferencia de la jornada previa, no hubo ofrecimientos para la oleaginosa en el tramo disponible.

Por soja con entrega contractual y por fijaciones, la oferta se ubicó en US$ 325/t. Mientras que, en pesos, para ambos segmentos se ubicó en $ 31.400/t. Por otro lado, se continúa sin ofrecimientos más alejados de negociación.

GIRASOL

En el mercado de girasol, no tuvimos grandes novedades, manteniéndose la oferta abierta tanto por la oleaginosa disponible como para la de nueva campaña. La oferta para la descarga inmediata fue US$ 350/t. Para la entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 se ofrecieron US$ 350/t, sin cambios entre ruedas.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado del trigo, los valores ofrecidos se mostraron estables con un alza puntual para la descarga en la actual campaña comercial. Respecto a los tramos del próximo ciclo comercial no hubo grandes novedades, aunque hubo más posiciones abiertas de compra hasta el mes de marzo del año próximo.

Por trigo con entrega disponible, se ofrecieron US$ 210/t, en sintonía con la rueda previa. A diferencia de la rueda previa no hubo ofertas por el mes de agosto mientras que la posición septiembre se ubicó en US$ 220/t. De esta forma, obtuvo un alza de US$ 5/t entre ruedas.

En cuanto al segmento de la nueva campaña, se ofrecieron US$ 215/t para las entregas entre noviembre y enero, sin variaciones respecto a la rueda previa. Luego, el tramo febrero/marzo se ubicó en US$ 220/t respectivamente.

MAÍZ

En el mercado del maíz, hubo más compradores activos pujando por el cereal y un amplio abanico de posiciones abiertas de compra. En cuanto a los valores ofrecidos no se observaron variaciones tanto para los tramos de la actual campaña como del próximo ciclo comercial.

Por maíz con entrega contractual, se ofrecieron de forma abierta US$ 185/t, misma oferta que ayer. Por maíz con entrega entre el 15/08 y 15/09 la oferta se ubicó en US$ 190/t al igual que el tramo full septiembre, sin cambios respecto al día previo. Luego, la posición octubre se mantuvo estable en US$ 195/t respectivamente.

En cuanto a los segmentos de la campaña 2021/22, no tuvimos cambios en términos generales. Por el cereal con entrega entre marzo y mayo, la oferta de compra se mantuvo en US$ 185/t. Con las entregas entre junio y julio en US$ 165/t, sin cambios entre jornadas.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.



Por Luis Ciucci