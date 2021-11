Estudiantes de Rosario crearon proyecto para mejorar el estado de los caminos rurales

Kevin Debiase y Santiago Sanguinetti son dos jóvenes estudiantes de la Universidad Austral que acaban de alzarse con el primer premio en la competencia Emprendedor Austral. Se trata de una iniciativa que se realiza en el marco de la institución y que tiene como objetivo impulsar el crecimiento y el desarrollo de proyectos de alumnos que buscan resolver problemáticas aplicadas a diversos sectores.

En el caso de los emprendedores, su propuesta de valor lleva el nombre de Ecogrid y tiene como objetivo mejorar la calidad de los caminos rurales para simplificar el trabajo a empresas y productores agrícolas. En concreto, buscan aportarles mayor estabilidad para hacerlos más transitables frente a condiciones climáticas adversas, reduciendo los costos en su mantenimiento.

"En Argentina se pierden alrededor de 519 millones de dólares anuales debido a la baja calidad de los caminos rurales ya que deriva en problemas logísticos y de infraestructura para quienes deben transitar por ellos a menudo", indicó Debiase a Ecos365, quien estudió la carrera de Ciencias Empresariales y decidió fusionar sus conocimiento con Sanguinetti, estudiante de la Licenciatura en Agronegocios, para dar nacimiento a esta iniciativa.

A su vez, el emprendedor hizo referencia a un cambio que se viene dando en la legislación ambiental de Santa Fe con respecto a los envases vacíos de agroquímicos, el cual los motivó a pensar un eje de sustentabilidad para sumar como solución a dicha problemática.

"Hoy en día existe Campo Limpio, una ONG que recolecta estos envases que muy a menudo se acumulan y son contaminantes. A ellos les estaba faltando un último eslabón en su cadena que era el reciclado de los mismos así que les ofrecimos una solución conjunta que es utilizarlos para la elaboración de una geomalla sintética, la cual en combinación con un elemento de relleno granular, como piedras, ofrece más estabilidad y resistencia a los caminos rurales", señaló el joven.

Puesta en marcha

En concreto, las geomallas tienen un diseño en forma de costillas paralelas tensionadas que logran aportar un mejor soporte y distribuir la carga uniformemente en un área mayor. En este sentido, pueden utilizarse más allá de los caminos rurales, para estabilizar suelos blandos, terraplenes, taludes y muros de contención, entre otros.

Los estudiantes sostienen que hicieron en foco en el mercado de los productores agropecuarios ya que al tener una producción "que no es estacional y de alimentos perecederos", deben transitar los caminos diariamente, enfrentándose gran cantidad de veces a sus malas condiciones.

Kevin y Santiago durante la presentación de Ecogrid en la Universidad Austral.



"Actualmente estamos en la primera etapa de desarrollo por lo que todavía no tenemos el producto montado. Nos sirvió mucho el apoyo de los docentes de la Universidad Austral que nos ayudaron a pensar todas las etapas del plan de negocio para poder lanzarnos profesionalmente el día de mañana", sostuvo Debiase y contó que en su caso viene empapado en el tema al proceder de una familia con ADN agropecuario, oriunda de la localidad santafesina de Máximo Paz.

Por su parte, Sanguinetti precisó que ahora se abocarán a continuar las investigaciones para pulir detalles sobre el producto. "Si bien vimos que hay empresas que buscan ofrecer soluciones similares, se enfocan más en parques industriales o en zonas de puerto y no tanto en caminos rurales, casi no se está haciendo nada en este sector. Además estas importan las geomallas, no vimos que haya nadie fabricando y menos desde un enfoque ecológico", indicó Sanguinetti.

Este es un punto importante, ya que al plantear la reutilización de los envases vacíos de agroquímicos, el joven aseguró que serán más accesibles frente a otras opciones dentro del mercado. A su vez indicó que hay un "mercado negro" que proviene del reciclado de los bidones de agroquímicos para la fabricación de bolsas plásticas, lo cual, según los emprendedores, es ilegal ya que este material "no debería estar en contacto con los alimentos".

"Los recipientes tienen que contar con un triple lavado que hace que los residuos del producto se reduzcan hasta quedar en porcentajes muy mínimos. Como decíamos antes viene habiendo cambios en la legislación de Santa Fe para tener un mayor control sobre su uso y esperamos poder estar a la altura para acompañar este proceso", consideró Debiase.