Forbes dio a conocer la lista de los más ricos: ¿en qué puesto están Musk, Bezos y Zuckerberg?

Los dos años en los que la pandemia del coronavirus más trastocó los negocios y las finanzas ya muestran sus efectos en los multimillonarios. Más precisamente, ya se ve el impacto en la lista las 400 personas más ricas de Estados Unidos de Forbes, en donde Elon Musk se convirtió en líder por primera vez y Mark Zuckerberg se quedó fuera del top 10. Además, el ranking contó con un regreso inesperado: el del expresidente Donald Trump.

En la vista general, el último año fue malo para los más ricos de Estados Unidos: en la comparación con la lista de 2021, los multimillonarios son 500.000 millones de dólares más pobres. Los principales responsables de esto son los magnates tecnológicos: quienes brillaban en durante la pandemia perdieron ahora un valor neto combinado de 315.000 millones de dólares desde otoño 2021, dos tercios de la caída total de la riqueza de los Forbes 400.

De hecho, según destacó Forbes, ninguna empresa ilustra mejor el fin del auge de la pandemia que la empresa de videoconferencias Zoom, que cayó un 73% en el último año a medida que los trabajadores vuelven a la oficina, una mala noticia para el fundador Eric Yuan, que perdió 10.600 millones de dólares.

El ranking de los más ricos

1. Elon Musk

Valor neto: $251 mil millones de dólares (subió desde 190 mil millones)

Fuente: Tesla, SpaceX

Elon Musk sigue siendo el magnate más rico de la lista. Aún con sus numerosos enfrentamientos con Twitter y un juicio todavía pendiente, el CEO de Tesla Elon Musk no se sumó a los 65 de la lista que perdieron fortuna. Todo lo contrario: es quien lleva la bandera de los 50 multimillonarios que aumentaron su patrimonio en el último año.

Con eso, y gracias a una caída del 27% en las acciones de Amazon, lo que restó USD 50.000 millones al patrimonio neto de Jeff Bezos; el fundador de SpaceX es el nuevo número uno de la lista.

Su patrimonio neto estimado es de 251.000 millones de dólares, 60.500 millones de dólares más que en la clasificación del año pasado y 100.000 millones de dólares más rico que Bezos. “Estoy enviando una estatua gigante del dígito '2' a Jeffrey B. junto con una medalla de plata”, bromeó el magnate en un mail.

2. Jeff Bezos

Valor neto: $151 mil millones (bajó desde 201 mil millones)

Fuente: Amazon

Desplazado del primer puesto por primera vez desde 2017, el fundador y presidente de Amazon vio caer su patrimonio neto en 50.000 millones de dólares cuando las acciones del gigante del comercio electrónico cayeron más de un 20%. Bezos renunció como director ejecutivo de Amazon en julio de 2021.

A través de su firma de capital de riesgo, ha invertido en todo, desde la empresa de medios digitales Overtime Sports hasta Wildtype, que elabora mariscos a partir de células de pescado. En un revés público, su Blue Origin tuvo que abortar el lanzamiento de un cohete en septiembre.

Mientras tanto, Bezos ordenó un superyate tan grande que el fabricante de barcos Oceanco tuvo que solicitar que se desmantelara un puente histórico en Róterdam para poder partir. El yate, que está a punto de completarse, finalmente fue remolcado después de una intensa reacción con el puente aún intacto.

3. Bill Gates

Valor neto: $106 mil millones (bajó desde 134 mil millones)

Fuente: Microsoft

En julio, Gates anunció que traspasaría 20,000 millones de dólares de su fortuna a la Fundación Bill y Melinda Gates. Ese gran regalo representa la mayor parte de la caída estimada de 28 mil millones en su patrimonio neto durante el año pasado. Gates, que vio la reaparición de un brote como el del covid-19 en 2015, publicó un nuevo libro en mayo: How to Prevent the Next Pandemico

4. Larry Ellison

Valor neto: $101 mil millones (bajó desde 117 mil millones)

Fuente: Oracle

Ellison, quien contribuyó con mil millones de dólares a la oferta de Twitter de Elon Musk, habría sido citado por Twitter en la complicada batalla legal por el acuerdo. El fundador de Oracle también fue noticia en mayo cuando se reveló que se unió a una conferencia telefónica de noviembre de 2020 para discutir formas de revertir la derrota electoral de Donald Trump. En junio, pagó un récord de Florida de 173 millones por una casa en Manalapan. Dos meses después, puso a la venta su extensión de North Palm Beach por 145 millones, menos de un año después de haber pagado $80 millones por ella.

5. Warren Buffett

Valor neto: $97 mil millones (bajó desde 102 mil millones)

Fuente: Berkshire Hathaway

El legendario cazador de gangas comenzó el año lamentando la falta de buenas ofertas, pero pronto encontró muchas. En marzo, Berkshire Hathaway acordó desembolsar 11,600 millones para la aseguradora Allegheny Corp. En abril, les dijo a los inversionistas que había invertido 51,000 millones del efectivo de Berkshire en acciones, incluidas apuestas de miles de millones de dólares en Chevron, Occidental Petroleum y HP. Buffett, uno de los mayores filántropos de la historia, continuó con su tradición veraniega de donar miles de millones a organizaciones benéficas, entregando acciones por valor de unos 4,000 millones de dólares a la Fundación Gates, así como a fundaciones para sus tres hijos y su difunta esposa, en junio.

6. Larry Page

Valor neto: $93 mil millones (bajó desde 123 mil millones)

Fuente: Google

7. Sergey Brin

Valor neto: 89 mil millones (bajó desde 118 mil millones)

Fuente: Google

8. Steve Ballmer

Valor neto: 83 mil millones (bajó desde 96 mil millones)

Fuente: Microsoft

9. Michael Bloomberg

Valor neto: 76 mil 800 millones (subió desde 70 mil millones)

10. Jim Walton

Valor neto: 57 mil 900 millones (bajó desde 68 mil 800 millones)

Fuente: Walmart

¿En qué puesto están Donald Trump y Mark Zuckerberg?

Si Jeff Bezos no es el más perjudicado del último año es porque a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y actual CEO de Meta, le fue mucho peor. Con una pérdida de su patrimonio de 76.800 millones de dólares (26.000 millones más que Bezos), el magnate tecnológico penó por su apuesta al metaverso y quedó afuera del top 10 de estadounidenses más ricos después de siete años y ocupa el puesto número once.

Nadie en Estados Unidos perdió tanto dinero en el último año como Zuckerberg. Esto se debe a la caída del 57% en las acciones de Meta, propiciada por el miedo de los inversores a la actualización de la política de privacidad de Apple el año pasado que dificultó que las empresas tecnológicas rastrearan a los usuarios en las aplicaciones, lo que afectó las ventas de anuncios de Meta.

Por su parte y pese a las múltiples demandas en su contra, los numerosos enfrentamientos con las autoridades y las polémicas que acumuló en el último año, el expresidente Donald Trump puede agradecer a su alejamiento a las sombras por su vuelta a la lista de Forbes 400. Y seguro lo hará, porque Trump históricamente presumió de su riqueza, algo que se vio nublado el año pasado tras su salida del raniking por primera vez en 25 años.

Su patrimonio neto saltó de u$s 2.500 millones a u$s 3.200 millones, lo que lo llevó al puesto 343 de la lista. Su principal activo ya no son sus empresas inmobiliarias, sino que es la compañía Trump Media and Technology Group, surgida tras su expulsión de Twitter y Facebook por sus comentarios del ataque al Capitolio.