Las economías regionales vienen de capa caída, pero consolidan su performance exportadora

De acuerdo al Monitor de Exportaciones de las Economías Regionales (MEER), elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en base a datos producidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en junio de 2022 las exportaciones acumuladas en los últimos 12 meses de las economías regionales de Argentina crecieron 10,9% en US$ y 7,7% en toneladas. Cabe recordar, que la mayoría de las actividades vienen mostrando signos de crisis en medio de un contexto signado por varios factores que inciden en los márgenes.

En dólares

Con este aumento, las producciones regionales alcanzan los US$ 7.793 millones exportados en el período julio 2021 – junio 2022, habiendo importado US$ 1.353 millones, lo que arroja un superávit comercial de US$ 6.440 millones, un 9,0% más que los 12 meses anteriores (julio 2020 – junio 2021).

En los últimos 12 meses, de los 31 complejos productivos analizados, 22 mostraron crecimiento y 9 caídas.

Análisis por complejos productivos

Complejo de Ovoproductos: este sector exportó US$ 12,6 s, 22 millones, mostrando un incremento de 84,6 % en los últimos 12 meses. Con este aumento, el complejo de ovoproductos fue el que presentó mayor crecimiento.

Complejo Girasolero: con un crecimiento del 83%, el complejo Girasolero es el segundo con mayor crecimiento . Cabe mencionar que los productores de las economías regionales considerados en el monitor, solo participan del 2% del total exportado por este complejo.

Complejo Algodonero: Muestra un crecimiento de 2021 junio Complejo 2022, habiendo exportado US$ 229,4 80,5 % millones.

Complejo Maicero: este complejo productivo exportó US$ 201,2 jul io millones en los últimos 12 meses, representando un anterior 56,6 % más que el período. Es preciso señalar que los productores de las economías regionales considerados en el monitor, solo participan del 2% del total exportado por este complejo.

En volumen

En el período julio 2021 – junio 2022, las economías regionales alcanzaron los 6,8 millones de toneladas exportadas, lo que representa un 7,7% más que en el período anterior (julio 2020 – junio 2021). De los 31 complejos analizados, lideran los complejos: maicero con el 12% del volumen, le sigue el manisero con 11,4%, legumbrero con 10,9%, citrícola con 9,5% y vitivinícola con el 7,8%. En los últimos 12 meses, estos 5 complejos explicaron el 51,5% de las exportaciones en volumen de las economías regionales de Argentina.

Precios unitarios

Finalmente, si analizamos únicamente por valor de la tonelada exportada, observamos que el complejo frutícola (Frutas tropicales) tuvo un incremento en valor por tonelada FOB del 223,3%, pasando de US$ 1.078,2 promedio, en el período julio 2020 – junio 2021, a US$ 3.485,9 promedio en el período julio 2021 – junio 2022.

En los últimos 12 meses, le sigue el algodonero, con un incremento del 49,1% promedio (US$ 1.581), y el Ganadero con un 37,3% promedio (USD 5.758).

Entre los que tuvieron caída, se destaca el complejo especiero con una baja de precio por tonelada del 39,6% (US$ 661,9) y el complejo de frutos secos, con una caída del 12,4% (USD 2.842,2).