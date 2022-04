Losada: "Pedimos que el biocombustible sea utilizado en todo el transporte terrestre"

La senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, estuvo en boca de todos días atrás, cuando le tocó ejercer durante algunos minutos la presidencia del Senado en reemplazo de Cristina Fernández de Kirchner. Con fuerte llegada en todo el país, la periodista fue dura con las gestiones de Alberto Fernández y de Omar Perotti, defendió al campo y a la industria del biocombustible y trazó las expectativas de cara a las elecciones de 2023: "Me veo empujando para que Juntos por el Cambio llegue a la Presidencia y a la Gobernación", dijo en una entrevista exclusiva a Ecos365 .

- Se reunieron esta semana con representantes del campo y presentantes varios proyectos en el Senado. ¿Cómo ves la situación?

- Me llamaron de la Mesa de Enlace como Vicepresidenta del Senado. Hablé con los presidentes de los bloques de la Unión Cívica Radical Luis Naidenoff, con Humberto Schiavoni que es el del PRO y con Alfredo Cornejo que es del interbloque. Desde el Senado había muchas ganas de reunirse con el campo porque estuvieron prácticamente todos presentes. La idea era contarles nuestras ideas, proyectos, y que ellos nos digan qué era lo que más les importaba. Las retenciones, son un problema, pero peores son la brecha cambiaria y la imprevisibilidad. Por eso es muy difícil para ellos invertir plata en el país.

- Presentaste un proyecto concreto para retrotaer el DNU.

-Sí. Desde el 1° de enero las retenciones que cobra el gobierno son ilegales porque no pasó por el Congreso de la Nación. También resentamos la derogación del DNU que aumenta las retenciones al aceite de soja.

- ¿Qué chances tienen que prospere en este Senado?

- En el Senado lo que estamos pudiendo hacer es frenar el proyecto del kirchnerismo. La primera sesión que tuvimos con la nueva conformación fue trucha, tuvieron que hacer trampa con el reglamento porque no tenían el quórum. La que tuvimos la vez pasada, quienes apoyaron el acuerdo fuimos nosotros, la oposición. Porque creemos que las deudas deben ser honradas y las deudas no las toma un gobierno o un presidente, sino que las toma un país, Argentina. Si nosotros no colaboramos para honrar nuestras deudas, nadie cree en nosotros y al no ser previsibles y creíbles, tenemos el riesgo país que tenemos.

- ¿Cuál es el siguiente paso que tienen pensado?

- Ojalá podamos derogar ese DNU. La comisión que regula los DNU nunca fue formada por el oficialismo. Estamos esperando que terminen de conformar todas y cada una de las comisiones. Ahora presenté un proyecto para que los biocombustibles puedan ser utilizados para todo el transporte terrestre. Los biocombustibles tienen mucho impacto en Santa Fe. Hay una escasez de gasoil tremenda y esto para nuestra provincia puede ser oportunidad, porque nosotros fabricamos biocombustibles.

- Hay mucho lobby desde las petroleras para que eso no avance.

- Por supuesto. Es un proyecto que mandé hoy y siempre antes de mandarlo buscamos el apoyo de otros senadores y los del interbloque lo firmaron todos.

- Santa Fe está pidiendo, así como las provincias petroleras tienen su status para sostener el sector en épocas de bajos precios, que para el biocombustible tenga un tratamiento similar.

- El biocombustible es bueno para todos menos para el que gana plata con otra cosa. Es una energía más limpia, es una industria nuestra. Cuando fue sesionada esa ley que achicaba el porcentaje, un montón de empresas que dejaron de darle trabajo a muchos santafesinos porque se fundieron. Yo recorrí la provincia y las empresas que quedaron en pie me decían: “Nosotros seguimos haciéndolo porque nos gusta y porque es una tradición familiar pero la realidad es que no está dando resultado esto en este momento”.

- Esta semana presentaron un proyecto desde el Frente de Todos para cobrarle a las personas que tienen fondos y activos en el exterior no blanqueados. ¿Tiene chances de salir?

- No creo, me parece que es un impuesto a los fantasmas. Primero, nosotros no estamos de acuerdo con ningún aumento de impuestos. Además, esto es gravar algo que no está declarado. Si vos encontrás que una persona tiene un departamento en Nueva York, en frente a Park Avenue, están las herramientas necesarias para que pague Bienes Personales y la multa correspondiente cuando estás evadiendo impuesto. Entonces no se necesita una nueva ley. Esto es algo que hacen para el relato, para la gente.



- ¿Qué posición tenés respecto a la Ley de Alquileres? Tanto inquilinos como propietarios hoy no la quieren.

- Nos debemos una buena Ley de Alquileres con un buen debate. La Ley de Alquileres anterior no le sirvió a nadie. Sí o sí necesitamos una ley nueva.

- ¿Creés que pueden avanzar algunas normativas de la oposición con la actual composición del Congreso?

- Lo vamos a intentar. Se les está complicando en el Senado al oficialismo. Estábamos trabajando en comisiones por el tema del Consejo de la Magistratura y ahora parece que lograron convencer al senador Weretilneck, de Río Negro. Esta Ley debería haberse tratado el miércoles y eso no sucedió porque ellos no tenían el número de senadores que se necesitan para el quórum. Ahora parece que los lograron convencer entonces el miércoles que viene nosotros votaremos en contra de una ley que no tiene que ver con lo que pide la Constitución Nacional ni lo que pidió la Corte Suprema de Justicia.

- Estás viajando mucho. ¿Cómo ves la actividad económica de la Argentina en general?

- La Argentina entera está paralizada. Quedan dos años de este gobierno y es muy difícil que alguien quiera invertir. Porque no es previsible, porque no tenemos seguridad jurídica, porque te cambian las reglas de juego de un día para el otro, porque tenemos un gobierno que no apoya a quienes dan empleo y lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día es obsesionarnos con conseguir la previsibilidad y el dinero necesario para que el próximo gobierno, que va a ser de Juntos por el Cambio, tenga los fondos suficientes para desarrollar el país.

- ¿Cómo ves a Santa Fe en el tema económico y al gobierno provincial?

- No creo que escape a la media de lo que está pasando a nivel nacional. El Gobierno Provincial hace agua por todos lados. La principal preocupación de los santafesinos es la inseguridad, además de la economía. Y recorriendo me doy cuenta que la inseguridad no es problema de Rosario y Santa Fe, sino también de ciudades muy chicas. Tenemos 18.6 homicidios cada 100 mil habitantes en Rosario, eso es más que en Ciudad de México que tiene 17. Tenemos un gobierno que no ha hecho nada por la inseguridad, un gobernador que tiene $90.000 millones guardados. La infraestructura de Santa Fe no crece como tendría que estar creciendo. Con esa plata se podrían hacer 800 km de autopista. Hay que equipar a nuestras fuerzas policiales, pedir que las fuerzas federales estén en la provincia, lo vengo diciendo toda la campaña.

- ¿Y el intendente Pablo Javkin también es responsable de esta situación?

- A cada uno le compete algo de responsabilidad pero el responsable es el Gobierno Nacional y Provincial. El Gobierno Provincial es el que tiene a cargo la policía de la provincia y el Gobierno Nacional a las fuerzas federales que tienen que mandar para combatir el narcotráfico y todos los delitos federales. Sin dudas debería haber una cabeza por encima que pueda hacer que ambas fuerzas trabajen unidas como fue en la época de Patricia Bulrich. Acá subió la narcocriminalidad en cuarentena mientras que en todo el país bajaba. El gobernador no hizo nada. Evidentemente en la parte económica tampoco. Si vos tenés mejores accesos, mejores rutas, además de evitar accedentes, vas a ser esa rotonda del país que se supone que somos por una cuestión geográfica. Nosotros tenemos hecho un estudio de cuáles son las obras de infraestructura que tendríamos que hacer por orden de prioridad. Y estamos generando un proyecto para gobernar la Provincia y el país.

- Después de la foto como vicepresidenta del Senado, ¿a dónde te ves el año que viene? ¿Cómo vicepresidenta? ¿Gobernadora?

- Me veo empujando para que Juntos por el Cambio llegue a la Presidencia de la Nación y a la Gobernación de la Provincia. En donde mejor pueda empujar, ahí estaré. No lo tengo definido todavía.

- Propuestas para candidaturas no te faltan.

- No pienso en eso. Pienso en que tenemos que elaborar el mejor proyecto para gobernar un país y una provincia. Los nombres surgirán solos y veremos cuáles son.