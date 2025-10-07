Mercado cambiario en la mira: el Gobierno vuelve a intervenir y la incertidumbre sigue

El dólar mayorista opera a $1.430 para la venta. En las pantallas, ya se ve la postura oficial a los mismos niveles del lunes, $1.430, "nuevo techo intrabanda" que busca fijar el Tesoro. El lunes, el Tesoro habría vendido otros u$s400 millones, encadenando así su cuarta jornada de intervenciones dentro de la banda cambiaria, con el objetivo de contener al dólar en el nivel actual.

Fuentes del mercado aseguran que "el Tesoro está vendiendo en $1430 y lleva operados u$s147 millones", además, también desde la city aseguran que ya se suma la segunda jornada con falta de liquidez en el sistema. En ese marco es que la caución bursátil a un día sube al 31% TNA y la rueda de Repo ya está en 44% TNA. "BCRA toma pesos en simultáneas de BYMA al 25%", destacaron.

Cabe resaltar que, desde que finalizó la liquidación extraordinaria del agro por las retenciones cero, el Gobierno optó por que sea el Tesoro —y no el Banco Central— quien actúe en el mercado cuando la divisa se acerca al techo de la banda de flotación, evitando así el uso directo de reservas.

En las últimas cuatro jornadas, con la retirada casi total del sector agroexportador, el Tesoro ya habría perdido u$s1.350 millones de los u$s2.228 millones conseguidos bajo el régimen de retenciones cero, informaron operadores del sector cambiario. De confirmarse estos guarismos, significa que se desprendió de al menos el 60% de lo conseguido bajo la liquidación extraordinaria.

En línea con estas intervenciones, ayer las reservas brutas del Banco Central cayeron u$s70 millones. No obstante, si tenemos en cuenta el efecto positivo de valuación, explicado por el alza en la cotización del oro, por unos u$s150 millones, hay una diferencia negativa de u$s220 millones sin explicar. "Esto podría atribuirse tanto a variaciones en los encajes de depósitos en dólares como a ventas del Tesoro o a una combinación de ambos factores", aseguraron los expertos.