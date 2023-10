Pasión por el campo: Marisa, una mujer rural que ama la lechería y nunca baja los brazos

En el Día de la Mujer Rural, bien vale conocer la historia de una de ellas que, al igual que todas, presenta un amor inconmesurable por el campo y, lejos de despotricar (con razón) contra todos, aporta una mirada optimisma y deja una enseñanza que va más allá de los tiempos turbulentos que Argentina suele afrontar con frecuencia.

Marisa Boschetti es una productora de la localidad cordobesa de Alicia, que también está ligada a la dirigencia gremial, siendo la Directora Nacional del distrito 5 de Federación Agraria Argentina y secretaria de Finanzas de la entidad. Su amor y pasión por el campo no tiene fisuras, a pesar de estar ligada de manera directa a una actividad que conoce de obstáculos: la lechería.

"¿Por qué renegamos tanto? Porque el campo tien emuchos sinsabores, pero al mismo tiempo te da cosas hermosas, algo que me genera mucha emoción y felicidad. Yo lo sigo eligiendo todos los días a pesar de los contratiempos que tenemos", expresa Marisa a Ecos365, cuando se le consulta por esa resiliencia bien características de una actividad que no entiende de feriados ni adversidades climáticas: a la vaca hay que ordeñarla todos los días.

Marisa es feliz en el campo, rodeada de naturaleza y contra eso, no hay obstáculo alguno.

"Yo llevo en mi ADN al campo. Nacía y me crié en una familia que hizo tambo. Elegí darle continuidad y es mi forma de vida. No conozco otra que me realice más", asegura con un tono emotivo. Y agrega: "es una actividad que amo con toda mi vida y traté de inculcarles a mis hijos el amor por la ruralidad".

Precisamente, su hijo mayor trabaja a la par de ella en la explotación familiar. "Sé que va a renegar como lo estoy haciendo yo, pero bueno, nosotros tratamos de trasladarle el mismo amor que recibimos".

Una actividad con demasiados contratiempos

La actividad está pasando por un momento dificil y el contexto está signado por mucha incertidumbre. Aún así, Marisa no baja los brazos pero es muy consciente que el día a día se complica: "tratamos de remarla, intentando conseguir herramientas para sobrevivir, pero se está haciendo cada vez más extenso y difícil".

La reflexión no es casual. La rentabilidad pende de un hilo y, en muchos casos, presenta números rojos. El clima, la política y la macroeconomía se han alineado para provocar daños importantes en el sector.

"Las corridas cambiarias de los ultimos meses, los ´Dólar Soja´ y una sequía que no termina, nos impacta de lleno", advierte. Y explica: "el 80% de los insumos está cotizado en dólares, cada vez es más grande la brecha entre el precio que cobramos y el costo que debemos afrontar".

Y concluye: "no sabemos cómo afrontar el mes siguiente y la ayuda del Estado no sirve para poder cubrir el desafsaje de todas las medidas que han tomado".

El amor por la lechería es inconmensurable. En cada reflexión de Marisa, aflora su pasión.

Hay muchas "Marisa" en Argentina

El Día de la Mujer Rural se celebra cada 15 de octubre en concordancia con lo establecido en la resolución 62/136 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se creó con la finalidad de reconocer la relevancia de las mujeres del campo en el desempeño de sus distintos papeles como campesinas, comerciantes, empleadas o pequeñas empresarias, su trabajo en el ámbito familiar y su labor fundamental en la producción de alimentos para la humanidad.

Hay muchas "Marisa" en el campo argentino que no bajan los brazos y siguen adelante a pesar de todo. La figura de la mujer en el agro se fue abriendo paso en un sector que históricamente ha sido reticente. Sin embargo, todos los actores van aprendiendo y aggiornándose a los nuevos tiempos, entendiendo que el conocimiento, la capacidad y el amor por el campo no es propia de un género. Y así debe ser.