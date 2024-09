Qué dijo Caputo a los empresarios en reserva y las semanas agitadas para compañías grandes y chicas

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, pasó esta semana por la Bolsa de Comercio de Rosario, no realizó ningún anuncio público frente a unos mil empresarios que fueron a escucharlo, pero parece que al casi medio centenar de directivos y empresarios que participaron del desayuno previo en el Mercurio les dejó la sensación de que el blanqueo se va a prorrogar, al menos, un mes más.

“Vino a tratar de sumar gente al blanqueo”, se mostraron convencidos los empresarios que participaron de ambas exposiciones del titular de la cartera económica. Fue el propio ministro que lo dejó claro en su disertación cuando les pidió: "Dejen de esconder los dólares bajo el colchón, Argentina va a despegar" . Después no dijo más que lo de siempre viene diciendo en estos últimos meses, que se trata de un cambio histórico y que en un tiempo todos vamos a querer tener pesos y no dólares. La cadena agroindustrial sigue esperando de este gobierno algo más que promesas futuras, que vayan más allá de la concesión de la hidrovía y que se bajarán las retenciones cuando sea posible. No hubo aplausos al final de su presentación.

“Me recuerda a 'el que apuesta al dólar, pierde' ", recordó otro empresario, justo en una semana que el propio gobierno insistió en mostrar la reducción de la brecha cambiaria y la compra de reservas como un éxito. También el carry trade volvió a ser un fabuloso negocio este año. La inversión en pesos rindió no tanto por las tasas sino por lo planchado que está el dólar. Si se sigue la lógica que planteó Caputo en la Bolsa, hará todo lo posible para prolongar este arbitraje a lo largo de 2025.

La baja de tasas de interés de Estados Unidos, por primera vez en cinco años, también fue tomada esta semana por ejecutivos y empresarios como una oportunidad para los negocios en países emergentes como Argentina.

Hubo empresarios que le plantearon a Caputo porque no amplía el gobierno la base de los contribuyentes buscando reducir la alta la informalidad que existe en la Argentina y así, al mismo tiempo, poder acelerar, la baja de la presión tributaria para los que “están en la pecera”. Contestó que están trabajando en eso, pero varios de ellos se miraron algo incrédulos.

Más eventos

La Bolsa de Comercio con el ministro otra semana intensa de eventos, ya que también estuvieron las jornadas de AgTech Forum y Acsoja, que entre los asistentes coincidieron que tal vez deban encontrarle otra vuelta a futuro. En el mundo AgTech lo que se vio es el creciente activismo y la predisposición de capitales de riesgo, en distintos formatos, y a empresarios que si una idea parece viable a jugar alguna ficha en esos proyectos.

Por ejemplo, La Segunda Seguros, que la semana anterior realizó una nueva edición de Innlab Day -del que participaron siete proyectos, la mayoría de ellos relacionados a implementación de inteligencia artificial en procesos-, y en algunos de ellos ya están avanzando para entrar como socios. Este proceso también los está llevando a crear su propia incubadora, algo que atrae a los directivos de la compañía, y, a crear su propia venture capital. Un sistema de fondeo que ya tienen otros jugadores como Sancor, pero que crece también entre los bancos y empresarios de la región. Por lo pronto ya son parte de la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP).

Festejos y cambio de modelo

El viernes, el Sanatorio Británico celebró sus 100 años. Entre los invitados, además de todo el personal de la institución, estuvieron autoridades municipales y provinciales, pero también los principales jugadores del sector sentados en la misma mesa.

En un discurso cargado de historias, emociones y verdades incómodas, Rodrigo Sánchez Almeira, no escatimó en palabras para describir la situación crítica que atraviesa el sector. "Estamos viviendo días de agonía. No porque vayamos a morir, sino porque necesitamos un cambio profundo en el modelo. El sistema está agotado. Los financiadores no tienen recursos suficientes y los sanatorios están al borde de la quiebra", sentenció con firmeza.

Sus colegas de los demás grupos de salud coincidieron ante Ecos365 con Sánchez Almeira. “Nadie está conforme como estamos ahora, ni accionistas, ni médicos, ni enfermeros, ni pacientes, los únicos que ganaron en estos nueve meses fueron los grandes laboratorios y farmacéuticas, que pasaron de representar el 10/15% del gasto al 30%”, detalló el dueño de uno de los principales grupos médicos de la región, que dijo que en estos días el gobierno nacional comenzó a dar algunas señales para tratar de modificar esto.

Pero todos volvieron a coincidir también, como se dijo en esta columna semanas atrás, que se viene el cierre de sanatorios y clínicas en el interior, ya que tampoco a ningún actor, por ahora, quiere comprar pese a estar siendo ofrecidas a precio de saldo. La pelea con el Iapos parece está prácticamente saldada, salvo por los anestesistas que esta semana se verá si hacen diferencia entre los afiliados que son de Rosario y el resto de las localidades.

De a poco la ciudad se reactiva en eventos empresarios. Hacía muchos años que Idea Rosario, el aniversario de la propia Bolsa o Endeavor no tenían la envergadura que tuvieron este año, pero aún así falta mucho. “ Se nota una mejora de la demanda de presupuestos de eventos y de alojamiento, sobre todo de grupos asociativos y deportivos”, apuntó un referente entre los hoteleros rosarinos. Pero aún no se llega a los valores del año pasado para esta misma época del año. Los hoteles el año pasado para septiembre estaban con una ocupación del 70/80 %, hoy están en el 60/65%. La recesión también impacta.

John Deere: ¿arrancan los motores?

Hay otros rubros que parecen también mejorar sus perspectivas para lo que resta del año. Uno de ellos es la maquinaria agrícola, después de un julio y agosto con mejora en sus ventas. Clave, según los propios jugadores, el Banco Nación, no así los bancos privados. El presidente de John Deere Argentina, Sergio Fernández, dijo esta semana a Ecos365, que las perspectivas para cerrar el año son mejores a las que tenían a comienzos de 2024 -con caídas del 20, 30%- para la producción en la planta de Granadero Baigorria. Para el año próximo, pese a la sequía, proyectan que podría ser un mercado como el 2025.

La exportación de motores por ahora no arranca debido a que la economía de Brasil no pasa por su mejor momento y tiene stocks. Pero, como me dijo un encumbrado ejecutivo de una multinacional europea: “Es interesante pensar que pese a ese escenario recesivo y con Lula en el gobierno, los directivos brasileños de la industria automotriz y de la maquinaria agrícola logren convencer a sus casas matrices de invertir igual en el país vecino, algo deberíamos aprender, ¿no?”.

Negocios en expansión

Y hablando de ventas y expansiones esta semana se confirmó que Micropack continuará su plan de apertura de nuevas sucursales. El martes será el turno de un nuevo supermercado en Marcos Juárez.

En tanto, los dueños de Sonder siguen de compras. Adquirieron una propiedad más en la manzana donde tienen la fábrica y el estadio deportivo, pero se encontraron una nueva barrera en el código urbano para su ampliación. Las conversaciones con el Ejecutivo están en marcha y se prevé que llegue al Concejo un proyecto para que piense en esos terrenos en una integralidad que avanza hacia la consolidación de la fábrica en la planta baja y un un domo en planta alta.

Sin decisión política crece la precaridad en Puerto Norte

A donde no termina de destrabarse ni de tomarse la política es en los terrenos de Puerto Norte. Cada vez más interesados hay por esos lotes, no sólo los usurpados sino por las otras 24 hectáreas que el gobierno nacional dispone en esa área. Ahí la diputada nacional Romina Diez y el abogado y armador Marcos Peyrano esperan que Milei termine de dar el visto bueno a la iniciativa para la venta de los terrenos nacionales en toda la Argentina para avanzar. Por ahora, lo único que avanza en libertad en ese predio tomado es la construcción informal, incluso ahora en altura.

Los proyectos que sí avanzan

En cambio, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck confirmó a Ecos365 que se prevé la aprobación en la próxima sesión del jueves de las iniciativas referidas, entre otras, al proyecto de Pilay en Palos Verdes, del estacionamiento Fisherton Plaza Open Mall, y del Régimen de promoción para reconversión de playas de estacionamiento.

Cambios en la quiebra de Martin

También hubo novedades en la quiebra de Martin. Tras la polémica resolución que removió a la Sindicatura en el caso, un nuevo equipo toma el control. ¿Cómo afectará esta decisión el proceso judicial y qué desafíos enfrentará la nueva Sindicatura?

El origen del conflicto se remonta a una decisión anterior en el caso "Sebastián Grimaldi SA s/ Concurso Preventivo", donde la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario ratificó la remoción de Campagnucci como síndico. A pesar de que se interpuso un recurso de inconstitucionalidad, dicho recurso carece de efecto suspensivo, lo que abrió la puerta para que el juez del caso Martin aplicara la remoción a este proceso también.

Este cambio en la estructura del equipo encargado de la quiebra marca un nuevo capítulo en la compleja historia de Martin y Cía Ltda SA, donde el control y manejo del proceso judicial se encuentran en el centro de la controversia. Campos y marcas son los activos en disputa.

Vicentín y la Corte Suprema

En tanto, los 73 miembros del fideicomiso armado por acreedores granarios de Vicentín, que ostenta aproximadamente el 30% de los créditos de la categoría, rechazaron “en forma enérgica el reciente intento de ciertos sectores del ámbito comercial de la ciudad de Avellaneda, empleados vinculados a las familias accionistas, algunos miembros del arco político, así como instituciones con sabida participación de miembros de la concursada, de presionar a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, para obtener ´un pronto pronunciamiento´ tendiente a “homologar la propuesta concursal” de la agroexportadora, la cual fuera rotundamente rechazada por el juez de primera instancia”.

El nuevo capítulo de Vicentín llega justo después del anuncio de la renuncia de la cortesana María Angélica Gastaldi, y el comienzo del rumor de la posible jubilación de un tercer juez en la Corte Suprema de Santa Fe en los próximos días. Las negociaciones se aceleran. Entre nombres para cargos clave, alianzas políticas y viejos roces, la rosca en Santa Fe está en ebullición. ¿Quién tomará el control?

Arcor debe desinvertir

Otro que tuvo novedades legales esta semana fue Arcor. La CNDC y la Secretaría de Industria y Comercio resolvieron subordinar finalmente la autorización para la consolidación del negocio de molienda húmeda de maíz y la comercialización de sus derivados de Arcor e Ingredion al cumplimiento de un compromiso que establece medidas estructurales y conductuales que se traduce en una serie de desinversiones que tiene que realizar la multinacional cordobesa en Arroyito.

Arcor es uno de los principales procesadores de maíz húmedo en Argentina. La empresa utiliza este proceso para obtener jarabes de maíz de alta fructosa, glucosa y otros edulcorantes, que son utilizados en su propia producción de golosinas, galletitas, y alimentos, pero también comercializados para terceros. Esta estrategia de integración vertical le permite controlar la calidad y el costo de estos insumos clave, dándole una ventaja competitiva en el sector alimentario. De allí que fue obligada a desinvertir.

Otros grandes actores del sector son Cargill y Glucovil.

Petronas, YPF, Aerolíneas Argentinas

Y a nivel nacional lo que también impactó fue la noticia sobre la posible retirada del gigante malayo Petronas del proyecto con YPF en Vaca Muerta. El presidente de la compañía estatal argentina dijo que el proyecto sigue adelante igual. Pero dentro del establishment empresario metió mucho ruido.

Y, en otra escala, cómo será la resolución de la disputa con los gremios en Aerolíneas Argentinas. Aunque la privatización aún no cuenta con el aval del Congreso, diversas compañías ya están en el radar del gobierno como posibles gerenciadores o compradores. Entre ellas, se destacan el grupo Abra, formado por Avianca y Gol, el empresario Germán Efromovich, la paraguaya Paranair y la brasileña Azul.

En paralelo, el gobierno ha iniciado conversaciones con aerolíneas como Gol, JetSmart y Flybondi, con el objetivo de que aumenten sus frecuencias y rutas. Estas empresas podrían ayudar a cubrir las demandas de vuelos si Aerolíneas se ve afectada por nuevas huelgas, en particular en sus 22 destinos exclusivos dentro del país. ¿Cómo puede impactar en el aeropuerto de Rosario?

¿Octubre caliente?

A pesar de estos movimientos, el panorama económico-político no es sencillo en ningún frente. Al punto que, de a poco, los gremios comienzan a converger y establecer acuerdos. Lo más visible fue entre las CTA o del transporte, pero hay más, ya circula en las conversaciones que octubre puede ser mucho más movilizado.También están los sindicalistas que solapadamente se acercan al gobierno nacional, entre ellos algunos de peso en la provincia de Santa Fe.