Quiénes son los posibles sucesores de Elon Musk como CEO de Twitter

Tras la renuncia de Elon Musk al cargo de CEO de Twitter comenzaron a aparecer los primeros nombres de posibles reemplazantes. Quien acceda a ese puesto deberá sortear una situación de crisis en la red social.

Desde que Musk tomó las riendas de la empresa despidió a cerca del 70 por ciento del personal; disolvió equipos de seguridad; instaló habitaciones en las oficinas para que los trabajadores pasen más tiempo allí; y eliminó prácticas de moderación que previamente se realizaban en la red social.

Además cambió la estructura de la aplicación; dispuso el relanzamiento de Twitter Blue, la versión VIP de la red social; e indultó a todas las cuentas que habían sido suspendidas por los anteriores dueños.

En una encuesta publicada, el magnate preguntó a los usuarios de la red social si debía renunciar a su cargo de CEO. Casi el 60 por ciento respondió que sí.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.