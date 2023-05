Salarios: cuál es el sueldo promedio que pagan en puestos de tecnología

La remuneración bruta promedio pretendida en puestos de tecnología durante diciembre de 2022 fue un 39% más alta que el salario medio pretendido del mercado general, según la plataforma de búsqueda de empleo Bumeran.

Esa diferencia es más acotada en los puestos junior (13%) y más amplia en los puestos de supervisores (57%), de acuerdo a al reporte Index IT de Bumeran y el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires.

Según los datos publicados, los talentos IT junior pidieron de media salarios de 153.366 pesos mensuales, mientras que el promedio del mercado para posiciones de esa jerarquía fue de 136.264 pesos. En el caso de los senior y semi senior, la remuneración requerida IT fue de 257.420 pesos por mes, y la media del mercado era 201.132 pesos en diciembre último. En los niveles de mayor rango, el sueldo solicitado promedio en puestos IT fue de 492.139 pesos, y el promedio del mercado de 313.204 pesos.

En diciembre de 2022 el salario pretendido promedio más alto en el segmento Junior fue para posiciones de Liderazgo en Proyecto (251.167 pesos por mes) y en Senior/Semi Senior, para Tecnologías de la Información (534.328 pesos por mes).

Evolución del talento "tech"

El ratio de postulaciones por aviso en tecnología viene aumentando en forma sostenida desde abril 2022. El pico fue en diciembre de ese año, con un máximo de 54,4. "Esto muestra una fuerte mejora en la brecha entre oferta y demanda", añaden desde JobInt.

Sin embargo, se denota un fuerte desajuste en lo que refiere a las áreas con más demanda de talento y el "pool" disponible, ya que mientras Programación (18% de los avisos) fue el puesto más demandado, seguido de expertos para el área de Sistemas (12%) y Análisis Funcional (19%), el top 3 en cantidad de postulaciones fueron para posiciones de Community Management, Soporte técnico, y Sistemas.

Por otra parte, las áreas de Redes, Telecomunicaciones y Seguridad Informática, fueron los que menor cantidad de postulaciones por aviso recibieron en el semestre.

Otro dato interesante es que las áreas de Administración y Finanzas, y Comercial recibieron mayores postulaciones por aviso que el promedio del mercado (+24,8% y +22% respectivamente).

Tecnología y Género

De acuerdo al reporte de JobInt y el Gobierno de la Ciudad, durante el segundo semestre de 2022, el 33,5% de las postulaciones en Tecnología fueron de mujeres, mostrando un incremento de 2,3 puntos respecto del mismo período del año anterior, y se mantiene en niveles inferiores al promedio del mercado (50,9% de postulaciones femeninas)

La participación de las mujeres en tecnología muestra una evolución positiva en los últimos años, pasando de 24,8% en el segundo semestre de 2018 al 33,5% en el último período analizado. Y la tasa de feminización en el segmento Jefe/Supervisor aumentó del 24% al 35% en el segundo semestre de 2022 vs el año anterior, indicó JobInt.

Sin embargo, en el mercado en general las postulaciones de mujeres a través de Bumeran superan la mitad del total, lo que demuestra que el segmento IT sigue profundamente masculinizado.

Un reciente informe de la Fundación Sadowsky hecha luz sobre algunas dificultades que las mujeres que intentan formarse en tecnología experimentan en el camino. Las estudiantes mujeres y diversidades manifiestan discriminaciones como menosprecio, infantilización y cuestionamiento de sus capacidades.

El estudio demuestra que la brecha no se trata solo de una diferencia de intereses entre hombres y mujeres. El 21% de las mujeres y 29% de las diversidades recibieron comentarios discriminatorios en razón de su género. Sólo 3% de los varones perciben la discriminación por género.