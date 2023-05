Silvia Bulla: “Siempre hay más oportunidades para una empresa que invierte en ciencia”

Silvia Bulla es una destacada ejecutiva rosarina, egresada de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), pero que expandió su carrera profesional por fuera de su ciudad natal. Ella es presidenta de Danisco Argentina y directora de recursos humanos para Latam en International Flavors and Fragrances (IFF). Además, posee participaciones activas en diferentes instituciones y es parte del directorio de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham). En el marco del tradicional encuentro anual, la referente dialogó con Ecos365 sobre su experiencia como mujer de negocios y la coyuntura.

Rosarina y con una carrera internacional ¿Cómo es ese recorrido?

Nací en Rosario, soy formada también allá. Fui a la escuela primaria del barrio de Arroyito. Después la secundaria en el centro de Rosario y en la Universidad Nacional de Rosario hice la Licenciatura en Estadísticas. Feliz de ese pasado en Rosario pero también es presente porque tengo mi padre, tengo mis amigas. Soy presidente de Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) en Argentina y hay un ACDE muy presente en Rosario, asi que mi corazón y también mi mente muy presente en Rosario.

-Estudiaste una carrera que hoy está muy en boga. ¿Es algo que estás aplicando en tu trabajo?

-La estadística es un abordaje de los temas. Modelizar la realidad y aplicarla al ambiente en el que uno está es una forma de encarar las situaciones. Haber sido formada en estadísticas me permitió dar los primeros pasos en la vida de trabajo. Yo me fui de Rosario para ir a trabajar a Dupont a una fábrica. Trabajé en el área de control de calidad y procesos gracias a toda esta formación. Después una va agregando otras mochilas por el camino pero nunca deja de tener la visión y la forma de abordar los temas que te da una disciplina tan rigurosa.

-Trabajás en una empresa de alimentación ¿Cómo estás viendo el escenario local e internacional en el mundo de la alimentación?

-El tema de alimentos es una necesidad del mundo y eso genera muchas oportunidades para las empresas. En particular, yo estoy en una empresa que se dedica a las fragancias, sabores y tiene una base biotecnológica que viene de haber comprado parte del negocio de Dupont. Entonces tiene una paleta de productos muy interesantes y viendo la situación del país, las necesidades del mundo, siempre hay más oportunidades para una empresa que invierte mucho en ciencia.

-¿Están viendo alguna inversión local? ¿Hacia dónde apuntan con Danisco en la Argentina?

-Danisco es una de las entidades legales de International Flavors and Fragrances, que tenemos tres plantas en Argentina. Una en Arroyito, Córdoba, es una planta de biotecnología. Tenemos dos plantas en Gran Buenos Aires en Garín, una de fragancias y otra de sabores. Esas plantas recientemente han recibido inversiones y en particular hemos abierto un centro de innovación en tecnología de alimentos. Laboratorios hermosos que hemos inaugurado hace un mes y muy felices por eso. Por poder traer la tecnología que hay en el mundo a la Argentina.

-En la región de Rosario hay un clúster muy importante en biotecnología. ¿Cómo lo ven?

-Los conocemos obviamente, hay muchos clientes. Nosotros somos una parte de la cadena y hay muchísimos clientes en Rosario. Con los que interactuamos y visitamos, nos encanta poder generar nuevos negocios.

-Sos ejecutiva y hoy se ven muchas mujeres que no solo participan, sino que toman decisiones ¿Es difícil haber llegado hasta ahí?

-Hoy es mucho más fácil. Pero realmente el ecosistema de negocios tiene que apoyar el desarrollo de las mujeres líderes y en esto digo en generar oportunidades. Soy una persona muy a favor de los cupos en distintos ámbitos. Porque creo que a partir de ahí se generan oportunidades para muchas mujeres que venían haciendo un trabajo fantástico y no tenían visibilidad. Por eso es muy importante acompañar el desarrollo de las mujeres. He tenido la fortuna que trabajé estos 33 años de carrera siempre en empresas internacionales. 30 años en Dupont. Fui presidente de Dupont acá en Argentina y todo eso me ha dado un espacio que era más natural que las mujeres crecieran y se desarrollaran profesionalmente. No es la realidad del resto de las mujeres que tienen todos los días que hacerse un lugar. Especialmente segmentos mucho más vulnerables, donde muchas veces el tener una carrera, una profesión no está privilegiado en el ámbito familiar. Por tanto, siempre vuelvo a esto, hay que acompañar el desarrollo de las mujeres porque se beneficia la economía del país, se benefician las economías familiares y también en el desarrollo. La madre en el hogar lleva mucho de lo que aprende para que sus hijos la alcancen y la superen. Entonces es un desarrollo muy importante para el país también.

-Como mujer de negocios, se habla de la necesidad de más ajuste, cómo estás viendo la actividad, se habla de recesión producto de la sequía. ¿Con qué proyecciones te estás manejando?

-Con las asociaciones que estamos trabajando siempre intentamos de tener una dosis de optimismo en un realismo que tenemos. La verdad es que este momento del país es un momento de grandes desafíos. Intentamos mirar una visión de largo plazo para poder seguir nuestra fábrica funcionando, seguir generando negocios, seguir atrayendo más capitales, que es realmente lo que necesita el país. Sí hay un gran desafío, pero mantenemos una visión de mediano y largo plazo para poder construir la confianza para poder avanzar.

-Como rosarina, que conocés la ciudad y está tan golpeada por la cuestión del narcotráfico. ¿Es viable salir adelante?

-Se lo que tiene de potencial. Más allá de la potencia que es desde el punto de vista biotecnológico. Del punto de vista de los recursos naturales ha sido muy favorecida la zona. También se lo que da lo que es la gente de Rosario. Se la pasión que tienen por quedarse en Rosario por querer hacer crecer Rosario. Así que si Dios quiere y se puede hallar un camino donde encontremos las posibilidades de reencauzar las situaciones tan terribles que está pasando la ciudad. Yo creo que apenas se pueda dar esto hay muchísimo para Rosario. Para que vuelva a ser quién fue, esa ciudad tan pujante con tantas oportunidades y con tanta gente brillante.